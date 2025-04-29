Яке прізвище найскладніше в Україні: спробуйте його вимовити

Вона належить мешканцю Тернополя

Прізвища українців дуже різні. Серед них є й ті, які можуть не піддатися оточуючим навіть з декількох разів.

"Телеграф", посилаючись на інформацію, яку надав ШІ Gemini, розповідає про, ймовірно, найскладніше українське родове ім’я. Воно складається з цілих 50 символів і належить жителю Тернополя, який змінював свої паспортні дані з 2010 року.

Він сам вигадав цю комбінацію слів, озброївшись Вікіпедією. Звучить вона так: Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.

До речі, ім’я цього українця також дуже довге і складне: Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав

Таким чином, разом його прізвище та ім’я становлять майже сто символів, які важко поміщаються на його ID-картці: Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.

"Підтекст у тому, що я ніби Володимир (тобто я хочу бути в мирі зі всім). А друга частина означає, що я до всього серйозно ставлюся, а грім, град, означають, що намагаюся дати опір всьому", — коментує тернополянин своє рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчений назвав найзагадковіші українські прізвища.