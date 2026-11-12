Чи може АТБ закрити супермаркет, якщо він не приносить прибутку: як мережа обирає місця для магазинів

Мешканці можуть самі запропонувати місце для нового магазину

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"АТБ" може закрити супермаркет, який працює у збиток. На початку великої війни час мережа вже припинила чи призупинила роботу десятків таких точок.

Про закриття збиткових магазинів писало Forbes із посиланням на генерального директора компанії Бориса Маркова. Персонал цих магазинів довелося звільнити.

На 2026 рік масового закриття магазинів "АТБ" не відбувається. Торгові об'єкти компанії мають автономні джерела живлення (генератори), що дозволяє підтримувати безперебійну роботу навіть при перебоях з електропостачанням.

Обираючи нові місця, "АТБ" вказує на своєму сайті пріоритетні локації: райони щільної житлової забудови з будинками від п’яти поверхів, території біля вокзалів і міських ринків, перетини автомобільних і пішохідних потоків. Для земельних ділянок також важлива близькість до основних міських магістралей, для готових приміщень – розташування на "червоній лінії".

Для будівництва мережа розглядає ділянки площею від 0,2 до 0,6 га. На них мають вміщуватися супермаркет площею 1300 або 850 м² і стоянка на 30–70 автомобілів. Перевагу віддають ділянкам із мінімумом інженерних мереж і зелених насаджень або без них.

Готовий об’єкт має мати загальну площу не менше 500 м², торгову – не менше 300 м² і можливість облаштувати парковку на 10–60 машин. Магазин може бути вбудованим або прибудованим, але перевагу віддають окремій одноповерховій будівлі. Бажано, щоб у торгівельній залі не було несучих стін.

Які вимоги мають "АТБ" до місця для нових точок/Інфографіка ШІ

Актуальні акції в "АТБ"

Як повідомляв "Телеграф", німецький дискаунтер Lidl обговорював купівлю "АТБ" з березня по липень 2026 року. Домовитися не вдалося, але сторони мають намір повернутися до цього питання після війни.