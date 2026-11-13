За "Своєю Лінією" стоять відомі заводи: хто насправді виготовляє товари для "АТБ"

Мережа пояснює доступні ціни прямими замовленнями та меншими витратами на рекламу

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Продукцію "Своя Лінія" для "АТБ" виготовляють різні підприємства, зокрема завод Kernel, комбінат "Придніпровський" та "Галичина". Це власна торговельна марка мережі, яка об’єднує товари українських та іноземних виробників.

"АТБ" називає "Свою Лінію" своїм основним брендом сегмента "середній плюс". Її асортимент охоплює харчові продукти, напої, побутову хімію та інші товари.

Хто виробляє олію, молоко та йогурт

Соняшникову олію для "Своєї Лінії" виготовляє Полтавський олійноекстракційний завод Kernel. Серед виробників молока – молочний комбінат "Придніпровський", відомий також за брендом "Злагода".

Компанія "Галичина" виробляє для марки питний йогурт зі злаками жирністю 1%. Виробник залежить від конкретного товару: навіть усередині молочної категорії замовлення виконують різні підприємства.

Йогурт "Своя лінія"

Як "АТБ" пояснює контроль якості та ціну

За заявою "АТБ", мережа інспектує виробництво товарів власних марок від відбору сировини до фасування. Перед потраплянням на полиці продукцію тестують відділ якості та власна лабораторія: перевіряють склад, відповідність стандартам і безпечність.

"Ціна товарів наших власних торговельних марок нижча, тому що ми напряму працюємо з виробниками, минаючи посередників. Це дозволяє зменшити витрати на логістику", – пояснює "АТБ".

Масло "Своя лінія"

Мережа також пов’язує доступнішу вартість із меншими рекламними витратами порівняно з великими міжнародними брендами. Економію компанія пояснює організацією закупівель і просування товарів.

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