Удар по корупції чи по міжнародних позиціях? Експерт оцінив наслідки гучної операції НАБУ і САП

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Масштабна операція НАБУ і САП, яка 4 листопада супроводжувалася обшуками у високопосадовців СБУ та оприлюдненням матеріалів про діяльність злочинної організації, викликає важливе запитання. Чому все це відбулося саме цього дня і чи враховували правоохоронці можливі наслідки для України? Про це написав у своєму Фейсбук політичний експерт Валерій Клочок.

Він зазначив, що саме 4 листопада президент Володимир Зеленський провів півторагодинну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, в ході якої вони ообговорювали підготовку до переговорів України, США та Росії, гарантії безпеки й посилення протиповітряної оборони. Паралельно у Брюсселі проходили міжнародні консультації щодо відновлення України, а на 5 листопада були заплановані переговори про безпекові гарантії.

"І саме в цей час інформаційний простір заповнюють повідомлення про можливу причетність високопосадовців українських спецслужб до організованої злочинності та нове загострення конфлікту між силовими структурами. Подібна ситуація вже була. 28 листопада 2025 року НАБУ і САП провели обшуки в тодішнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Наступного дня він мав вирушити до США для обговорення мирного плану. Того ж дня Єрмак подав у відставку, а Президенту довелося змінювати склад переговорної делегації.

Звичайно, збіг дат ще нічого не доводить. Але запитання виникають. Чому обшуки та оприлюднення матеріалів розслідування відбулися саме 4 листопада? Чи були причини, які вимагали негайних дій? І чи думали правоохоронці про те, як публічний розголос може вплинути на міжнародні позиції України?" — ставить питання Клочок.

Він звернув увагу на те, що подібні скандали миттєво використовує російська пропаганда, яка намагається переконати міжнародних партнерів у тому, що Україна не заслуговує на підтримку. На його думку, керівництво НАБУ і САП має пояснити суспільству, чому було обрано саме такий час і спосіб оприлюднення матеріалів.

"Під час війни кожне рішення має враховувати інтереси України. Особливо зараз, коли йдеться про переговори щодо гарантій безпеки та можливого завершення війни. Незалежність правоохоронних органів не звільняє їх від відповідальності за наслідки їхніх рішень для країни", — наголосив експерт.