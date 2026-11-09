Поки не розкупили: в "АТБ" ця популярна консерва подешевшає одразу на 50%
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В "АТБ" готують акцію на тунець, за яким можуть вишикуватися покупці
У мережі супермаркетів "АТБ" у п’ятницю, 13 листопада, очікується акція на консервований тунець. Його продаватимуть зі знижкою 50%, тобто за половину звичайної вартості.
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Про майбутню акцію повідомив акаунт @super_znyzhky_akcii у Threads. Автор допису зазначає, що ціна на 165-грамову банку впаде з 62,50 гривень до 30,90 гривень.
За його словами, під час попереднього розпродажу тунець коштував 27 грн, і покупці швидко розібрали запаси. Саме тому цього разу також очікують підвищеного попиту.
Як раніше повідомляв "Телеграф", в "АТБ" на наступну п’ятницю анонсували масштабну акцію зі зниженням цін на окремі товари та продукти на 40–50%. Покупці зможуть придбати деякі позиції майже вдвічі дешевше від звичайної вартості.