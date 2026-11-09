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Поки не розкупили: в "АТБ" ця популярна консерва подешевшає одразу на 50%

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Під час попереднього розпродажу тунець за 27 гривень швидко розкупили
Під час попереднього розпродажу тунець за 27 гривень швидко розкупили. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

В "АТБ" готують акцію на тунець, за яким можуть вишикуватися покупці

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У мережі супермаркетів "АТБ" у п’ятницю, 13 листопада, очікується акція на консервований тунець. Його продаватимуть зі знижкою 50%, тобто за половину звичайної вартості.

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Про майбутню акцію повідомив акаунт @super_znyzhky_akcii у Threads. Автор допису зазначає, що ціна на 165-грамову банку впаде з 62,50 гривень до 30,90 гривень.

Рекламний плакат "АТБ" із банкою тунця "Своя Лінія" та цінником 30,90 грн
Після попереднього розпродажу тунець за 27 гривень швидко розібрали

За його словами, під час попереднього розпродажу тунець коштував 27 грн, і покупці швидко розібрали запаси. Саме тому цього разу також очікують підвищеного попиту.

Салат із тунцем і сендвіч із рибною начинкою на кухонному столі
Автор допису вважає цей тунець прийнятним складником салату чи сендвіча Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як раніше повідомляв "Телеграф", в "АТБ" на наступну п’ятницю анонсували масштабну акцію зі зниженням цін на окремі товари та продукти на 40–50%. Покупці зможуть придбати деякі позиції майже вдвічі дешевше від звичайної вартості.

Теги:
#Ціни #Знижки #АТБ