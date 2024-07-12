Зворушливі привітання з днем народження: побажання для найдорожчих людей

Виберіть для іменинника чи іменинниці зворушливе вітання з днем народження

Жоден день народження не обходиться без поздоровлень та теплих побажань. Якщо близька людина незабаром святкуватиме своє головне свято, відмовтеся від стандартних побажань. Кожен вид привітань має свої переваги, але іменинник відчує себе особливим, якщо йому подарують дуже зворушливе привітання з днем народження.

"Телеграф" пропонує вам добірку особливих побажань з днем народження, які зможуть зворушити іменинницю або іменинника до сліз та подарувати хвилинки щастя.

Зворушливі привітання з днем народження до сліз

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З днем ​​народження того, хто перетворює мої звичайні дні на незвичайні пригоди! 🥰🎂Нехай твій день буде сповнений сюрпризами🎁, такими ж чудовими, як ті, що ти приносиш у моє життя.

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Вітаю з днем народження того, хто знає мене краще, ніж я сама себе знаю! Нехай твоє життя буде наповнене такою ж любов’ю та розумінням, які ти приносиш у наші стосунки щодня 💖.

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У твій особливий день я хочу нагадати тобі, що ти не просто стаєш старшим, ти стаєш мудрішим, чарівнішим і ще милішим 🥰. З днем ​​народження, моя 💖 любов!

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Від щирого серця вітаю тебе з днем народження! 🎂Хочу сказати тобі, що ти — талановита, чудова🥰, щира людина, яких дуже мало. Нехай у твої двері завжди стукають тільки добрі люди. Бажаю дізнаватися тільки хороші новини. Здоров’я тобі, достатку, любові та миру!

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Ми приходимо в цей світ тільки один раз.🌺 Нам дається лише один шанс прожити це життя так, щоб не було бажання щось виправити, щоб було тільки почуття задоволення та подяки. 🌟Живи справжнім, отримуй задоволення💕 від життя і дивися на світ щасливими очима.

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Такі, як ти, народжуються вкрай рідко. Я не знаю людини добрішою, милішою, душевнішою і розумнішою. Бажаю тобі радості та світла, нехай кожна хвилина твого життя буде сповнена щастям. З днем народження! 🎁

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Не варто рахувати року, треба рахувати лише найкращі, красиві, світлі, добрі, неповторні моменти свого життя! Так нехай у твоєму житті все буде легко, просто і так, як ти плануєш це у себе в думках. Здоров’я, успіхів і мільйон вірних друзів у твоєму оточенні!

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З днем народження 🎁, моя рідна душа! 🥰Як чудово, що доля подарувала мені тебе. Бажаю лише всього райдужного, прекрасного та неповторного. Щасливої долі та виконання всіх бажань!

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Вітаю із чудовим святом! Нехай у цей день кожна хвилина буде наповнена чарами, радістю, теплом та турботою. Нехай слова та гарні привітання ніжно, немов тепла шаль, зігріють тебе у сумні дні. Нехай проллється дощ із надій та удач, нехай він подарує тобі мільйон усмішок і тисячі подій, що надихають!

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День народження трохи сумне свято, але попереду так багато нового та прекрасного! 🌺🌈Я бажаю, щоб кожен день твого життя приносив приємні сюрпризи, відкривав таємниці та вів тебе у чудовий світ незвіданого!

Красиве зворушливе вітання з днем народження у віршах

Я про свято пам’ятаю,

З днем народження вітаю!

Буде хай життя прекрасним,

Як веселка в небі яснім.

А щасливих днів в рочок,

Наче в небі зірочок.

Грошенят в твої кишені,

Ночі щоб були шалені.

Дні веселі, вдалі, добрі,

Хай безхмарним буде обрій.

З року в рік ти молодій,

Всім, чим хочеш, володій.

***

З Днем народження, тебе вітаю,

Миру й благодаті, щиро я бажаю.

Хай буде із тобою завжди ласка,

І життя хай буде, як справжня казка.

Хай підкоряються тобі, все нові вершини,

Бо ти йдеш шляхом, достойної людини.

Хай поруч буде щастя та достаток,

Міцного здоров`я, бо це лиш початок.

***

Усміхайся яскраво до світу,

Твої очі хай щастям лиш сяють.

Я щаслива сказати сьогодні,

Що я щиро тебе вітаю!

Побажаю здоров’я міцного

І блакитного неба ясного.

Хай ласкаво сонечко сяє,

І лиш вдача тебе зустрічає.

Ще бажаю кохання взаємного

І до цілей прагнути впевнено.

Позитивних і добрих думок,

Щастя світлого аж до зірок!

***

Сонце ласкаве сьогодні до тебе

Долоні простягне із ясного неба.

Стоятимуть квіти в оселі убраній,

Дарунки нестимуть тобі довгождані!

Від щирого серця, з легкою рукою

Тобі я бажаю, щоб щастя — горою!

Щоб кожної днини — лиш радість і свято.

І всього, що хочеш, хай буде багато!

***

Сьогодні янголи тебе вітають

І шлють благословення на літа.

Нехай все радісне тебе не оминає,

Іскриться молодим вином твоє життя.

Нехай веселкою простелеться дорога,

Хай в’ється, в’ється чарівний клубок.

Бажань, усмішок, щастя до порогу.

І доля піднесе хай до зірок!

***

День народження — таке веселе свято,

Друзів, рідних за столом завжди багато,

Посміхаються усі, поздоровляють

І багато гарного бажають!

Свою пісню я додам до цього хору,

Щоб життя завжди було бадьорим,

Щастя пташкою в віконце прилітало,

Душу радістю до краю наповняло!

Хай здоров’я Бог дає довіку,

Гарних днів, ночей пошле без ліку,

А у серце хай дає кохання,

Сонця світ і пташок щебетання!

Якщо ви раптом забули привітати когось, попросити вибачення і виправити становище можна за допомогою листівок з минулим днем народження. Добірку таких картинок "Телеграф" публікував раніше.