Трогательные поздравления с днем рождения: пожелания для самых дорогих людей

Выберите для именинника или именинницы трогательное поздравление с днем рождения

Ни один день рождения не обходится без поздравлений и теплых пожеланий. Если близкий человек вскоре будет праздновать свой главный праздник, откажитесь от стандартных пожеланий. У каждого вида поздравлений есть свои преимущества, но именинник почувствует себя особенным, если ему подарят очень трогательное поздравление с днем рождения.

"Телеграф" предлагает вам подборку особенных пожеланий с днем рождения, которые смогут растрогать именинницу или именинника до слез и подарить минутки счастья.

Трогательные поздравления с днем рождения до слез

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С днем ​​рождения того, кто превращает мои обычные дни в необыкновенные приключения! 🥰🎂Пусть твой день будет наполнен сюрпризами🎁, такими же восхитительными, как те, что ты приносишь в мою жизнь.

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Поздравляю с днем рождения🎂🎁 того, кто знает меня лучше, чем я сама себя знаю! Пусть твоя жизнь будет наполнена такой же любовью и пониманием, какие ты приносишь в наши отношения каждый день💖.

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В твой особенный день я хочу напомнить тебе, что ты не просто становишься старше, ты становишься мудрее, очаровательнее и еще милее🥰. С днем ​​рождения, моя 💖любовь!

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От души поздравляю тебя с днем рождения! 🎂Хочу сказать тебе, что ты — талантливый, замечательный, искренний человек, каких очень мало. Пусть в твои двери всегда стучатся только добрые люди.🌞🎁 Желаю узнавать только хорошие новости. Здоровья тебе, достатка, любви и мира!

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Мы приходим в этот мир только один раз.🌺 Нам дается только один шанс прожить эту жизнь так, чтобы не было желания что-то исправить, чтобы было только чувство удовлетворения и благодарности🌟. Живи настоящим, получай удовольствие 💕от жизни и смотри на мир счастливыми глазами.

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Такие, как ты, рождаются очень редко. Я не знаю человека добрее, милее🥰, душевнее и умнее. Желаю тебе радости и света, пусть каждая минута твоей жизни будет наполнена счастьем. С днем рождения!🎁

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Не стоит считать года, нужно считать только самые лучшие, красивые, светлые, добрые, неповторимые моменты своей жизни! Так пусть в твоей жизни все будет легко, просто и так, как ты планируешь это у себя в мыслях.🎁🎂 Здоровья, успехов и миллион верных друзей в твоём окружении!

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С днем рождения🎁, моя родная душа! 🥰Как прекрасно, что судьба подарила мне тебя. Желаю лишь всего самого радужного, прекрасного и неповторимого. Счастливой судьбы и исполнения всех желаний!

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Поздравляю с чудесным праздником! Пускай в этот день каждая минутка будет наполнена волшебством, радостью, теплом и заботой. Пусть слова и красивые поздравления нежно, словно теплая шаль, согреют тебя в грустные дни. Пусть прольется дождь из надежд и удач, пусть он подарит тебе миллион улыбок и тысячи вдохновляющих событий!

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День рождения немного грустный праздник, но впереди так много нового и прекрасного! Я желаю, чтобы каждый день твоей жизни приносил приятные сюрпризы, открывал тайны и вел тебя в чудесный мир неизведанного!

Красивое трогательное поздравление с днем рождения в стихах

Тебя я с днем рожденья поздравляю

И вкладываю сердце между строк,

Пусть солнышко теплом тебя обнимет,

Прохладой поцелует ветерок!

Пусть Бог от всех невзгод тебя укроет

И твоих близких сбережет от бед,

Дарует тебе крепкого здоровья,

Счастливой жизни много долгих лет!

***

Желаю мира, доброты,

В душе гармонии, тепла!

Пусть все сбываются мечты,

Чтоб жизнь прекрасною была!

Пускай удача день за днем

Твой мир, как солнце, освещает!

Успех пусть ждет тебя во всем,

Чего душа твоя желает!

Пускай любовь в душе горит

И дарит счастья океан!

Пусть сердце весело стучит,

Пусть льется радости фонтан!

***

Пусть только добрые слова

Сегодня для тебя звучат,

Пусть нежность, ласка и любовь

Сквозь них к душе твоей летят.

Пускай судьба не устает

И радовать и удивлять,

Пусть за собой мечта зовет,

Жизнь продолжает вдохновлять.

Желаю счастья на порог,

Добра на жизненном пути,

Желаю множество дорог

И чтоб по всем успеть пройти!

***

Пускай любовью самой нежной

Уютно греет тёплый дом,

Укроет счастьем бесконечным,

Как добрым Ангела крылом!

Пусть самой трепетной надеждой

Душа всегда твоя живёт,

Пусть радость дарит день рождения

И только свет тебе несёт!

***

Пусть Ангел Хранитель руку подаст

И в день рождения чудо подарит.

Пусть засияет радость из глаз,

Пусть вера его в душе твоей правит.

Пусть рядом он будет и не отходит,

Пусть счастье, любовь тебе принесет

И верных друзей тебе пусть находит,

А горе и беды навек заберет.

Если вы вдруг поздравить кого-то, извиниться и исправить положение можно с помощью открыток с прошедшим днем рождения. Подборку таких картинок "Телеграф" публиковал ранее.