Привітання з днем народження класному керівнику: красиві побажання (вірші, проза, картинки)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Привітайте зі святом дорогого учителя
Класний керівник — це не просто вчитель, це людина, яка стає другим батьком чи матір'ю для дітей у шкільних стінах. Він розділяє з учнями всі їхні радощі, допомагає долати труднощі й знаходить потрібні слова підтримки в найважливіші моменти. Його вклад у життя школярів важко переоцінити, адже він вчить не лише предметам, а й життєвим цінностям, закладаючи основи майбутнього.
День народження класного керівника — це особливий момент, коли можна подякувати за його терпіння, доброту й турботу. Ця людина заслуговує на щирі слова вдячності, адже саме вона створює дружню атмосферу в класі й об’єднує дітей у єдину команду. Її мудрість і доброта залишаються в серцях учнів на довгі роки.
"Телеграф" підготував добірку душевних привітань для класного керівника на день народження, а також яскраві листівки, які можна відправити в месенджері.
Привітання з днем народження класному керівнику своїми словами
***
🎂 Дорогий наш класний керівник, вітаємо вас із днем народження! Бажаємо вам здоров’я, щастя й безмежної радості. Нехай ваші учні завжди радують вас своїми досягненнями! 💐
***
🌟 Ви для нас приклад терпіння, доброти та справедливості. Нехай у вашому житті завжди буде місце для приємних сюрпризів, яскравих моментів і здійснення мрій! Зі святом! 🎉
***
🎁 Вітаємо вас, наш дорогий наставнику! Бажаємо, щоб кожен ваш день був наповнений теплом, гармонією й любов’ю. Дякуємо за ваше серце, яке ви щедро віддаєте нам! 🌺
***
✨ Бажаємо вам завжди залишатися таким самим добрим, мудрим і чуйним! Нехай усі ваші зусилля будуть винагороджені, а мрії стають реальністю. З днем народження! 🎈
***
📚 Дорогий наш класний керівнику, нехай ваше життя буде сповнене натхнення, щирих усмішок і приємних моментів. Ви — найкращий! 💖
***
🌷 Вітаємо вас із днем народження! Бажаємо, щоб ваші учні завжди тішили вас своїми успіхами, а життя дарувало лише приємні сюрпризи. Дякуємо за ваше терпіння й любов! 🎂
***
🎓 Ви наш друг і наставник, який завжди підтримує й надихає. Нехай ваш життєвий шлях буде сповнений радісних подій, здоров’я й щастя. Зі святом! 🥳
***
📝 Дорогий вчителю, дякуємо вам за вашу турботу й терпіння. Нехай у вашому житті завжди панують мир, любов і гармонія. Ви — наша гордість! 🌟
***
🌞 Вітаємо вас із днем народження! Ви — наше сонечко, яке освітлює шлях знань і надихає на великі справи. Нехай ваше серце завжди буде сповнене щастя! 💐
***
🎊 Шановний класний керівнику, бажаємо вам творчого натхнення, успіхів у всьому й міцного здоров’я! Ви — найкращий приклад для нас, і ми щиро вас любимо! ❤️
З днем народження класному керівнику у віршах
Дозвольте привітати
Із Вашим днем народження!
І щиро побажати
Кар’єрного Вам сходження!
Ми вдячні Вам за ласку,
Що маєте терпіння,
І кожен день цінуємо
Ми всі Ваші уміння!
Зичимо Вам радості,
Достатку і тепла,
І щоби в Вашій хаті
Любов завжди була!
***
З днем народження вітаємо,
Самий класний керівник,
Кожному ви другом стали,
Кожен вже до вас так звик.
Ми бажаємо вам щастя,
Щоб міцним лишався дух,
Щоб знаннями ви громили
Лінь і слабкість в прах і пух.
***
Керівнику наш класний, Ви вітання
Прийміть в свій день народження! Зі святом!
Хай до мети ведуть всі намагання,
Здобутків в долі буде хай багато.
В навчанні учні хай усе встигають,
Панує в класі хай порозуміння.
Хай працю Вашу дуже поважають!
Здоров`я Вам, натхнення та терпіння!
***
Вітаємо, вчителю, Вас
Із днем народження ми щиро!
Ви наш очолюєте клас,
Добру навчаєте й довірі.
Ви приклад всім викладачам!
Натхнення Вам, сил і терпіння.
За все ми дякуємо Вам.
Дарує доля хай везіння!
***
Ви сонце золотисте!
Ви в школі наш магніт!
Зі святом особистим,
Із днем приходу в світ,
Керівнику наш класний,
Вітаємо ми Вас!
Підхід у Вас сучасний —
Ви мудро вчите нас
Повазі, розумінню,
Потрібним всім знанням.
Здоров`я, сил, терпіння
Бажаємо ми Вам!