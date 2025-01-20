Привітання з днем народження класному керівнику: красиві побажання (вірші, проза, картинки)

Привітайте зі святом дорогого учителя

Класний керівник — це не просто вчитель, це людина, яка стає другим батьком чи матір'ю для дітей у шкільних стінах. Він розділяє з учнями всі їхні радощі, допомагає долати труднощі й знаходить потрібні слова підтримки в найважливіші моменти. Його вклад у життя школярів важко переоцінити, адже він вчить не лише предметам, а й життєвим цінностям, закладаючи основи майбутнього.

День народження класного керівника — це особливий момент, коли можна подякувати за його терпіння, доброту й турботу. Ця людина заслуговує на щирі слова вдячності, адже саме вона створює дружню атмосферу в класі й об’єднує дітей у єдину команду. Її мудрість і доброта залишаються в серцях учнів на довгі роки.

"Телеграф" підготував добірку душевних привітань для класного керівника на день народження, а також яскраві листівки, які можна відправити в месенджері.

Привітання з днем народження класному керівнику своїми словами

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🎂 Дорогий наш класний керівник, вітаємо вас із днем народження! Бажаємо вам здоров’я, щастя й безмежної радості. Нехай ваші учні завжди радують вас своїми досягненнями! 💐

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🌟 Ви для нас приклад терпіння, доброти та справедливості. Нехай у вашому житті завжди буде місце для приємних сюрпризів, яскравих моментів і здійснення мрій! Зі святом! 🎉

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🎁 Вітаємо вас, наш дорогий наставнику! Бажаємо, щоб кожен ваш день був наповнений теплом, гармонією й любов’ю. Дякуємо за ваше серце, яке ви щедро віддаєте нам! 🌺

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✨ Бажаємо вам завжди залишатися таким самим добрим, мудрим і чуйним! Нехай усі ваші зусилля будуть винагороджені, а мрії стають реальністю. З днем народження! 🎈

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📚 Дорогий наш класний керівнику, нехай ваше життя буде сповнене натхнення, щирих усмішок і приємних моментів. Ви — найкращий! 💖

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🌷 Вітаємо вас із днем народження! Бажаємо, щоб ваші учні завжди тішили вас своїми успіхами, а життя дарувало лише приємні сюрпризи. Дякуємо за ваше терпіння й любов! 🎂

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🎓 Ви наш друг і наставник, який завжди підтримує й надихає. Нехай ваш життєвий шлях буде сповнений радісних подій, здоров’я й щастя. Зі святом! 🥳

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📝 Дорогий вчителю, дякуємо вам за вашу турботу й терпіння. Нехай у вашому житті завжди панують мир, любов і гармонія. Ви — наша гордість! 🌟

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🌞 Вітаємо вас із днем народження! Ви — наше сонечко, яке освітлює шлях знань і надихає на великі справи. Нехай ваше серце завжди буде сповнене щастя! 💐

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🎊 Шановний класний керівнику, бажаємо вам творчого натхнення, успіхів у всьому й міцного здоров’я! Ви — найкращий приклад для нас, і ми щиро вас любимо! ❤️

З днем народження класному керівнику у віршах

Дозвольте привітати

Із Вашим днем народження!

І щиро побажати

Кар’єрного Вам сходження!

Ми вдячні Вам за ласку,

Що маєте терпіння,

І кожен день цінуємо

Ми всі Ваші уміння!

Зичимо Вам радості,

Достатку і тепла,

І щоби в Вашій хаті

Любов завжди була!

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З днем народження вітаємо,

Самий класний керівник,

Кожному ви другом стали,

Кожен вже до вас так звик.

Ми бажаємо вам щастя,

Щоб міцним лишався дух,

Щоб знаннями ви громили

Лінь і слабкість в прах і пух.

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Керівнику наш класний, Ви вітання

Прийміть в свій день народження! Зі святом!

Хай до мети ведуть всі намагання,

Здобутків в долі буде хай багато.

В навчанні учні хай усе встигають,

Панує в класі хай порозуміння.

Хай працю Вашу дуже поважають!

Здоров`я Вам, натхнення та терпіння!

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Вітаємо, вчителю, Вас

Із днем народження ми щиро!

Ви наш очолюєте клас,

Добру навчаєте й довірі.

Ви приклад всім викладачам!

Натхнення Вам, сил і терпіння.

За все ми дякуємо Вам.

Дарує доля хай везіння!

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Ви сонце золотисте!

Ви в школі наш магніт!

Зі святом особистим,

Із днем приходу в світ,

Керівнику наш класний,

Вітаємо ми Вас!

Підхід у Вас сучасний —

Ви мудро вчите нас

Повазі, розумінню,

Потрібним всім знанням.

Здоров`я, сил, терпіння

Бажаємо ми Вам!

Картинки з днем народження класному керівнику