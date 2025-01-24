З днем народження сина: щирі привітання мамі іменинника українською
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Подаруйте радість і любов мамі іменинника
День народження сина – це завжди велике свято для мами, незалежно від того, скільки років йому виповнюється. Адже це день, коли її серце наповнилося щастям, а життя набуло нового сенсу.
Це особлива подія, яка заслуговує на теплі слова й щирі привітання. Саме тому "Телеграф" підготував для вас чудові побажання, щоб привітати маму з іменинником.
Привітання з іменинником у прозі
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Вітаємо вас із днем народження вашого сина! 🎂 Хай його життя буде сповнене щастям, а вам завжди буде привід пишатися ним! 🌟
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З іменинником! Бажаємо, щоб син дарував вам безліч посмішок і радості щодня! 😊 Ти – неймовірна мама! ❤️
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Зі святом! Нехай цей день принесе багато тепла, гарних слів і любові! 🥳
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Ти – мама, яка виховала справжню гордість! Нехай син завжди радує тебе своїми успіхами! 🌟💪
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З днем народження вашого синочка! Нехай у нього буде щаслива доля, а у вас – нескінченна гордість за нього! 🌞
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Ти – чудова мама! Бажаємо, щоб син завжди дарував тобі тепло, увагу й підтримку!❤️ З іменинником!
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Дорога мама іменинника! 💖 З днем народження твого сина! Це свято – твій особистий тріумф, адже саме ти подарувала йому життя, виховала, оточила любов’ю і турботою. Хай цей день стане ще одним приводом для гордості за нього, а всі його досягнення й успіхи дарують тобі радість і щастя! 🎂🌟
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Щирі вітання з днем народження синочка! 🎉 Ти – неймовірна жінка, яка виховала прекрасну людину. Хай у твоєму житті буде більше моментів, коли ти відчуватимеш гордість за нього, а всі труднощі обходять вас стороною. Нехай ваші відносини завжди будуть наповнені теплом, підтримкою та любов’ю! ❤️
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Вітаємо із цим чудовим святом! 🥳 День народження сина – це завжди радість і гордість для матері. Хай у його житті буде більше щасливих днів, а у твоєму – приводів пишатися його досягненнями. Хай цей день буде наповнений теплом, любов’ю та щирими усмішками! 🌈
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🌹 З днем народження вашого сина! Ви – джерело його сили, мудрості й любові. Нехай він завжди буде для вас опорою і радістю, хай всі ваші мрії та надії, пов’язані з ним, збуваються. Бажаємо, щоб ваша любов і турбота завжди приносили вам тільки найтепліші й найрадісніші емоції! 🌞💐
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Вітаємо вас із особливим днем – днем народження вашого сина! 🎈 Хай цей день буде наповнений щастям, адже це ваша гордість, ваша любов і ваше щастя. Нехай син завжди буде здоровим, успішним і щасливим, а всі його перемоги та досягнення радують ваше серце. Ви – мама, яка заслуговує найкращого! 💖
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Щиро вітаємо вас із днем народження вашого синочка! 🎂 Ви – та людина, яка стоїть за всіма його перемогами і успіхами. Хай у вашому житті буде більше теплих і радісних моментів, пов’язаних із ним. Бажаємо вам гармонії, радості й гордості за вашу дитину! 🌟💝
Привітання мамі з днем народження сина у віршах
Нехай синочок твій зростає,
Здоровим, сильним та прудким.
У день народження бажаєм,
Щоб був щасливим та смішним.
Щоб посмішка завжди сіяла,
Удача скрізь допомагала.
Що доля лагідна була,
За руку впевнено вела.
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Тебе із днем народження дитини
Сьогодні щиро хочу привітати!
Бо гідного ти виховала сина,
Для нього ти найкраща в світі мати.
Обом вам зичу миру та здоров`я.
Ідіть до щастя рівними шляхами.
Відносини, осяяні любов`ю,
Навічно збережуться хай між вами.
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В тебе, як у мами, нині день святковий
Хай росте синочок радісний, здоровий,
Хай йому на світі добре поведеться,
Буде гострим розум і щасливим серце,
Добра і любові щедро наживає
Сміхом щирим серце мамі зігріває…
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Вітаємо сьогодні маму сина
Зі святом, з днем народження дитини!
Бажаємо синочку і матусі
Завжди бути у гуморі і в русі.
Бажаємо здоров`я і натхнення.
Хай успіхи чекають нескінченні,
Осяють шлях любов, немов проміння,
Тепло в стосунках і порозуміння.
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Вітаю з тим, що є у тебе син
І, навіть, як мине вже часу плин,
І відлетить малеча у життя
Для тебе завжди — він твоя сім’я.
То ж хай росте красивим і міцним,
А ти щасливою будь поруч з ним.
Бажаю успіху у всьому і любові,
І будьте двоє ви завжди здорові.