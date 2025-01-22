Православні привітання з днем народження: теплі побажання своїми словами та вірші

Такі православні привітання з днем народження допоможуть подарувати частинку тепла й духовної підтримки вашим близьким

День народження – це особливий момент, коли ми висловлюємо найщиріші побажання близьким і дорогим людям. Якщо іменинник – вірянин, то православні привітання з днем народження стануть прекрасним способом наголосити на його духовних цінностях і побажати благодаті від Господа. Церковні привітання з днем народження доречні як для рідних, так і для друзів чи колег, які дотримуються християнських традицій.

"Телеграф" підготував для вас добірку православних привітань своїми словами та у віршах. Вони допоможуть передати ваші найкращі побажання з теплом і духовною глибиною.

Православні привітання з днем народження у прозі

🎉 З днем народження, дорога(ий) [ім’я]! Нехай Господь завжди тримає тебе під своєю благодатною рукою, оберігає від усіх негараздів і зміцнює твою віру. Бажаю здоров'я, миру в серці та безмежної радості в душі! 🙏 🌟 Вітаю тебе з цим благословенним днем! Нехай твоє життя буде наповнене світлом Божої любові, радістю, спокоєм і міцним здоров’ям. Молюсь, щоб кожен твій день був просвітлений Його милістю! 🙌 Дорогий(а) [ім’я], з днем народження! Нехай Господь дарує тобі силу для добрих справ, натхнення для нових починань і щиру радість у кожному дні. Благословенних років життя тобі! 🌺 ✝️ Вітаю з днем народження! Нехай твоя душа завжди буде наповнена миром і радістю, а твій шлях буде освітлений Божою любов’ю. Нехай ангели-охоронці завжди будуть поруч із тобою! 💖 🕊️ З днем народження, [ім’я]! Молюся, щоб Господь дарував тобі сили, мудрість і благодать у всіх життєвих справах. Нехай твоє серце завжди буде наповнене вірою, надією та любов’ю! 🎂 У цей святковий день хочу побажати тобі Божої ласки, духовного зростання та здоров'я. Нехай твоє життя буде наповнене любов’ю і радістю від спілкування з Господом! 🌟 💒 З днем народження, [ім’я]! Нехай Господь благословить усі твої дні, дарує щедроти та наповнює серце спокоєм. Радості, гармонії й миру тобі у цей прекрасний день! 🎉 🌷 Дорогий(а) [ім’я], вітаю тебе з днем народження! Нехай кожен твій день буде сповнений Божого світла, а серце радіє Його любові. Бажаю здоров’я, довголіття та духовного піднесення! 🙏

Церковні привітання з днем народження у віршах

Вітаю з днем народження я щиро!

Бажаю, щоб душа була відкрита,

Здоров`я, щастя, радості та миру,

Любові до людей і всього світу.

Нехай яскраве світло в серці сяє,

Хай віра завжди має перевагу,

Від негараздів янгол захищає,

А Бог дарує сили та наснагу.

***

Щоб були здорові й багаті,

Щоб мир і злагода у вашій хаті.

Хай Бог допоможе вам усюди.

Щоб по життю зустрічались лиш добрі люди.

Нехай панує спокій на душі.

Хай ангел поруч з вами крокує,

А Матір Боже вас збереже

І щастя рідним подарує.

***

У цю святкову справді днину,

Хай Бог простить всяку провину.

Здоров`я й благодать дарує,

Любов і радість не шкодує.

Хай в серці завжди буде віра,

В душі — мир, спокій та надія.

Святі хай шлях тобі осяють,

І ангел ні на мить не залишає.

***

Нехай Господь Вас огорне

Та в день народження освятить.

Щоб з щирим серцем Ви жили

Та завжди спокій був у хаті!

Любові, радощів, тепла,

Надії в думках та у серці.

І щоб молитва кожен день

Давала мудрість та відвертість!

***

В твій День народження, в цю світлу мить,

Нехай Господь тебе благословить,

Добро приходить у життя,

І Янгол-охоронець твій освітить шлях.

Хай будуть поруч друзі і близькі,

Дарують всі тепло тобі.

Любов наповнить серце, душу обігріє,

І справдиться таємна, світла мрія!

***

З днем народження вітаю,

Багато літ тобі бажаю,

Нехай Господь благославляє

І у справах допомагає,

Хай береже від лиха й зла,

Щоб доля твоя яскраво цвіла.