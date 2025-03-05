Красивые поздравления и открытки с 8 Марта для коллег и начальниц: стихи и открытки

Подборка красивых поздравлений с международным женским днем для коллег, сотрудниц, начальниц.

Поздравления коллег и сотрудниц

Все дамы в нашем коллективе,

Как эталоны красоты,

Вы — королевы, вы — богини,

Предел любой мужской мечты!

Вас поздравляю с 8-ым Марта

И жить желаю, как в раю!

Пусть чаще дарят вам брильянты

И серенады вам поют,

Пускай стихи вам посвящают,

К ногам приносят жемчуга,

Пускай вас любят, обнимают

Сегодня, завтра и всегда!

Прекрасной половине коллектива

Желаем теплой, радостной весны,

Добра, любви, здоровья, позитива.

И с Женским днем вас поздравляем мы!

Пусть будет всё в работе гармонично,

Зарплата только вверх всегда растет.

Вы так милы, умны и симпатичны!

Пускай душа от счастья лишь поет!

Мы вас все ценим, очень уважаем,

Работа в радость с вами нам всегда.

Пусть всюду добрые вас люди окружают,

У каждой сбудется заветная мечта!

В чудесный день, 8 Марта,

Вас поздравляем от души!

Желаем радости, азарта,

Всегда чтоб были хороши,

Цвели, любили и летали

От счастья в нежных облаках.

Чтобы везде преуспевали:

В семье, в работе и в делах.

Вы ― украшенье коллектива,

Работать с Вами так легко,

Внимательны и терпеливы,

И лучше Вас нет никого!

Коллеги, с днем 8-го Марта,

С чудесным праздником весны!

Вы так добры и так прекрасны,

И для работы так важны!

Вы украшенье коллектива,

Вы жизни яркие цветы.

Вы вдохновляете на подвиг

И пробуждаете мечты.

Пусть этот день особый, женский

Подарит вам свое тепло.

Пусть и на улице, и в сердце

Вам будет ясно и светло!

Цвести желаем, расцветать,

Свои мечты осуществлять,

По-королевски всегда жить

И быть любимыми, любить!

Пускай весна вам принесет

Веселье, радость и доход.

Здоровья, нежности, добра,

Чтоб быть счастливей, чем вчера!

Пусть этой светлою весной

Мир будет яркий и цветной,

Чтоб каждый миг и каждый час

Ждала кругом удача вас!

Дорогие наши дамы,

Поздравляет с вашим днем!

Вы богини, леди, мамы,

Вы отличницы во всём!

Мы желаем вам сегодня

Мира, радостей и благ.

Пусть обходят вас невзгоды -

Превращаются в пустяк.

Будьте счастливы, красивы,

Обаятельны, чисты

И полны особой силы.

Будьте ярче, чем цветы!

Поздравляем вас, коллеги,

С долгожданным Женским днем!

Пусть вам март любовь подарит

И зажжет глаза огнем!

Вы прекрасны, словно розы:

Шарм, загадка, красота.

Пусть обходят вас все грозы,

Воплотится в жизнь мечта!

Пусть вас балуют вниманьем,

Пусть вас носят на руках.

Пусть судьба вас искупает

В драгоценнейших дарах!

С праздником весенним, добрым

Поздравляем наших дам!

Букет из пожеланий собран:

По жизни плыть, как по волнам.

Немного бури романтичной,

Тепла в душе, любви в сердцах,

Да путешествий заграничных.

Тонуть в внимании, цветах.

Пусть неизбежно будет рядом

Счастливый случай и успех.

Довольна каждая нарядом,

Чтоб маникюр — не как у всех.

Но главное совсем не в этом!

Как важен просто позитив.

Улыбкой вашей мы согреты,

Наш милый, женский коллектив.

Прекрасной половине коллектива

От всей души и с долей позитива,

За то, что они лучше Клары с Розой,

Должны преподнести сейчас мимозы.

Речей приятных точно вы достойны,

А главное, всегда будьте спокойны,

Ведь мы, мужчины, вас боготворим,

О вас заботимся, и вас мы защитим.

Коллеги, с праздником весенним поздравляем!

Ради 8-го марта обещаем

Улыбку каждой, ну и тортик с чаем!

Поздравления начальницы

Весна — период пробуждения

Всего живого на земле.

Желаем Вам тепла весеннего,

Комфорта личного в душе!

Работа пусть приносит радость.

Вас обожает коллектив.

Так пусть всегда на всё хватает

Терпенья, бодрости и сил!

Любви, всех благ и вдохновения

Чтоб принесла с собой весна,

Чтоб подарила Вам везение

И все тревоги унесла!

Редко говорим Вам комплименты,

Надо же дистанцию держать

С руководством. Все же есть моменты,

Когда трудно нам уже смолчать.

Вы умны, красивы, элегантны,

Словно Жанна д’Арк, ведете в бой,

Вдохновляя пылом и азартом,

На высокий подвиг трудовой.

Мы желаем Вам 8 Марта

Отложить в сторонку все дела,

Ощутить весны очарованье,

А еще — душевного тепла!

Вы как женщина — прекрасны,

Как начальница — умны.

Будем вами восхищаться,

Не теряя головы.

Безупречная походка,

Стиль, манера говорить…

Ну не знаем, как же можно

Вас такую не любить?

Вам 8 Марта счастья

Пожелаем от души!

Пусть сбываются успешно

Ваши лучшие мечты.

Вас в день 8 Марта поздравляем!

Хотим сказать, как мы Вас уважаем.

Весь коллектив наш благодарен Вам

За отношенье правильное к нам.

За то, что четко знаете работу,

За мудрость, компетентность и заботу.

Желаем, чтоб удача улыбалась,

Намеченное чтоб осуществлялось

Судьба пускай хранит и любит Вас,

Пускай счастливым будет каждый час!

В Международный женский день

Вас от души мы поздравляем!

Любви, весеннего тепла,

Удачи, радости желаем,

Пусть на работе и в семье

Все будет солнечно и гладко,

И каждый день светло в душе,

И настроение в порядке!

С Международным женским днём,

Руководитель дорогой!

Пускай глаза горят огнем

С весёлой искрой озорной!

Пускай в душе весна цветёт,

А солнце лучиками греет,

И чудо вдруг произойдёт,

И станет мир вокруг добрее!

Пускай в работе без труда

Любое дело поддаётся,

Большой удачи полоса

8-го Марта пусть начнётся!

С Женским днем 8 Марта

Весь наш женский коллектив!

Счастья, радости, азарта

И в карьере перспектив.

Пусть в глазах сияет нежность,

А в душе поет любовь,

Сердце страсть и безмятежность

Наполняют вновь и вновь!

Украшение коллектива,

Дамы наши — высший класс.

Пусть веселье с позитивом

Будет в жизни каждый час!