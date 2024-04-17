Электронный кабинет призывника: в Раде объяснили, как будут проверять достоверность внесенных данных

У работников полиции и ТЦК будет постоянный доступ к системе "Оберег"

Новый закон о мобилизации, подписанный Владимиром Зеленским 16 апреля, предусматривает возможность актуализации личной и служебной информации о военнообязанных граждан путем личной явки в ТЦК/ЦНАП или дистанционно — через электронный кабинет призывника, который должен заработать в ближайшее время.

Впрочем, положения закона не раскрывают всех нюансов работы сервиса. К примеру, как именно ТЦК будет проверять достоверность данных, внесенных онлайн.

Ответить "Телеграфу" на этот вопрос согласился член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

— Да, этот вопрос достаточно сложный. На первых этапах работы кабинета идентификация личности действительно может быть проблематичной. Впрочем, как только вступит в силу закон о внесении изменений в Закон о Едином реестре военнообязанных граждан, призывников и резервистов (Реестр), будет налажен обмен данными между всеми имеющимися базами.

При умышленном внесении недостоверных данных гражданин может понести ответственность. О том, какую именно — со временем, но, думаю, желание вводить государство в заблуждение будет минимальным, — говорит нардеп.

Что касается того, чтобы доказать работникам ТЦК на улице, что ваши данные обновлены, не имея под рукой смартфона, чиновник уверяет: проблем не будет. У всех уполномоченных на проверку документов работников полиции и ТЦК будет постоянный доступ к системе "Оберег", где они в онлайн-режиме смогут на месте оперативно проверить, внесены ли туда актуализированные данные гражданина.

Полную версию статьи о спорных положениях закона читайте в материале "Телеграфа": Закон о мобилизации: ТЦК обещают справиться с очередями, а уклонистов будут искать с помощью видеокамер

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что адвокаты заметили в законе о мобилизации неочевидные изменения. В частности теперь забронировать работника станет сложнее.