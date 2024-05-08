Коломойський готував вбивство? Хто такий адвокат Карпенко, який мало не став жертвою, і що відомо про справу

За версією слідства, юрист відмовив олігарху "співпрацювати у незаконній угоді".

Українському олігарху Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру. На цей раз вона стосується замовлення навмисного вбивства. Йдеться про напад на адвоката Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії.

"Телеграф" вирішив нагадати своїм читачам про те, що спричинило замах. Справа ця стара. Подробиці ще у 2015 році озвучив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко. На той час він був народним депутатом.

Так, 2003 року адвокат Сергій Карпенко пережив замах. Це сталося після відмови правозахисника сприяти Ігорю Коломойському в отриманні контролю над заводом "ДніпроСпецСталь" у Запоріжжі.

За словами Лещенка, тоді адвокат діяв на користь олігархів Віктора Пінчука та Костянтина Григоришина.

"Карпенко був викликаний в офіс Коломойського, де той зажадав від юриста переграти ситуацію зі зборами акціонерів на "Дніпроспецсталі", на що отримав відмову. Через кілька тижнів було скоєно замах спершу на партнера Карпенка, а потім на самого юриста. Сергій Карпенко дивом вижив після нападу на нього з молотками, залізними прутами та ножами", — розповідав Лещенко.

Відомо, що Карпенко отримав три ножові поранення. Одне з них пройшло за сантиметр від серця. За інформацією ЗМІ, у рамках кримінальної справи всі підозри щодо скоєння злочину лягли на людей з оточення Ігоря Коломойського. Винним у цьому замаху вважається охоронець Коломойського якийсь Нікітін.

Через два роки – влітку 2005-го – ухвалу про порушення справи проти Ігоря Коломойського завізував тодішній заступник генпрокурора Віктор Шокін. Вів справу слідчий Шолодько (у 2014 році він загинув під час захисту Донецького аеропорту – ред.). Він домігся в суді санкції на затримання олігарха. Але, за словами Лещенка, невдовзі він відкликав клопотання. Такий наказ йому надав тодішній генпрокурор Святослав Піскун. За твердженнями Лещенка, Піскун отримав за це від Коломойського 50 млн доларів. Про це нібито ексгенпрокурор особисто повідомив олігарху Віктору Пінчуку. Той, у свою чергу, дав відповідні свідчення правоохоронцям.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у грудні 2023 року апеляційний суд не погодився випускати із СІЗО українського олігарха Ігоря Коломойського, підозрюваного у незаконному заволодінні грошима "ПриватБанку". Але йому зменшили заставу з 3,7 млрд. гривень до 2,7 млрд. гривень.