З розбитим телефоном нардепа Тищенка доведеться повозитися, щоб вивудити звідти інформацію, — експерти

Для відновлення інформації з телефону нардепа потрібні три умови

Під час отримання підозри та обшуку народний депутат України Микола Тищенко демонстративно розбив свій мобільний телефон, ймовірно, тим самим намагаючись позбавити правоохоронців речових доказів. Однак у Державному бюро розслідувань заявили, що їхні фахівці зможуть вийняти з апарату всю необхідну інформацію.

Як пояснили "Телеграфу" в одному з сервісів із вилучення інформації з гаджетів, таке справді можливе. Щоправда, це вимагатиме дотримання як мінімум трьох умов.

"Існує певний ступінь пошкоджень, які мають бути у телефону для вилучення інформації, в ідеалі він повинен включатися, оскільки інформація на основній платі апарату зашифрована і зняти її безпосередньо не можна. Також паролі та біометричний захист застосовуються не просто так і унеможливлюють відновлення даних з апарату", — підкреслили "Телеграфу" в одному із столичних сервісів з відновлення даних.

Всі ці застереження допомагають захистити інформацію у разі крадіжки телефонів. Для звернень правоохоронних органів існує порядок, у якому фахівці таких сервісів можуть розпочати роботу лише виходячи з рішення суду з кримінального провадження.

Загалом, як підкреслили "Телеграфу", ймовірність вилучення інформації дуже залежить від стану конкретного телефону — ступеня пошкодження корпусу, наявності пароля та біометричного захисту. Власне, біометричний захист та пароль фактично роблять відновлення інформації з мобільного телефону неможливим.

Тим часом сам Микола Тищенко перебуває у Печерському районному суді, і вже відзначився низкою висловлювань журналістам.