"Мені не смішно": Тищенко у залі суду наговорив про ботоферми та мандат, підбірка заяв нардепа

Не обійшлось без курйозу

Народний депутат Микола Тищенко, у якого зранку 25 червня провели обшуки вдома, зробив декілька заяв у залі Печерського суду міста Києва. Раніше йому вручили підозру від ДБР через побиття військового у Дніпрі, а тепер оберуть запобіжний захід.

Микола Тищенко назвав себе "політичним ревізором" та назвав умову, за якої складе мандат народного депутата. Скандальний нардеп зробив декілька гучних заяв у залі суду, "Телеграф" зібрав підбірку.

За якої умови Тищенко складе мандат

Нардеп не встиг нормально поспілкуватись з пресою, бо запізнювався на засідання. Проте він встиг сказати журналістам, за якої умови складе мандат.

"Якщо в Україні закриють усі ботоферми, я складу мандат. Якщо в Україні жодне дерево не впаде без дозволу, я готовий скласти мандат", — сказав Тищенко.

Тобто, він не готовий відмовитись від своїх повноважень. Нардеп підтвердив це, зазначивши, що цей мандат йому дали люди.

"Караван лає"

Нардеп хотів блиснути знанням українських народних приказок, але щось пішло не по плану. Він сказав журналістам "Караван лає" і зрозумів, що переплутав слова місцями. "А собака йде", — сказали журналісти, щоб допомогти Тищенку закінчити свою думку.

Тищенко розбив телефон — заява нардепа

У ЗМІ поширилась інформація, що під час обшуку нардеп розбив свій телефон. Повідомлення підтверджуються відео. Це питання підняли й в залі суду. Народний обранець і борець з ботофермами цікаво на нього відповів.

"Звідки інформація, що розбитий телефон? Звідки ця інформація? Йдуть же слідчі дії. Це недостовірна інформація", — сказав Тищенко.

"Я за простих людей" — заявляє нардеп

"Я — Микола Тищенко і я прийшов допомагати народу, звичайним українцям, і робити все те, як було у моєму бізнесі. Я робив все те, що я демонстрував на телебаченні. Я робив все те, як я навчав молодь в "Майстершефі", в "Ревізорі", в "Танцях", в "Форді боярд". Всюди я демонстрував приклад і був взірцем. Я все робив, щоб Україну цінували і поважали, поважали звичайних українців", — сказав Тищенко.

Він вважає, що проти нього розгорнули інформаційну компанію. Це все нібито через те, що він захищає простих людей.

"Я політичний ревізор, я за простих людей, тому проти мене розгорнули масштабну інформаційну кампанію", — сказав Тищенко у залі суду.

Тищенко попросив не ображати його та не глузувати

Журналісти запитали у нардепа про його ставлення до флешмобу серед військових. Йдеться про фото та відео з нецензурними написами на снарядах, які поширюються у мережі в останні дні. На них написано прізвище народного депутата, де його називають однослівно самцем курки. Тищенка це обурило і він попросив не ображати його.

"Я прошу вас мене не ображати", — сказав нардеп.

Тищенко також попросив не глузувати з нього. Він сказав, що саме він знаходиться у суді і йому не смішно.

"Я в суді. Вам смішно, мені — ні", — зазначив народний обранець.

"Дніпро — столиця ботоферм", каже нардеп

Тищенко заявив, що у Дніпрі багато ботоферм, які керуються ФСБ. І сказав, що ніхто з цим не бореться. Саме ж місто він назвав "столицею ботоферм".

"За ними стоїть криміналітет. За цим стоїть російське ФСБ. Ботоферми почали працювати з Дніпра, там придумали цю технологію. Дніпро — це столиця ботоферм. Це всім відомо, але ніхто чомусь з цим не бореться", — сказав нардеп.

Були деякі запитання, на які Тищенко не відповів. Наприклад, чому з ним були представники правоохоронних органів.

Зазначимо, що вже з’явилась суспільна реакція на обшуки та вручення підозри Тищенку. У фракції "Слуга народу" заявили, що не підтримують з ним зв’язків. На сайті Верховної Ради з’явилась петиція про позбавлення Тищенка мандата народного депутата.

Навіть кум ресторатора, голова Офісу президента України Андрій Єрмак відхрестився від нього. Він зазначив, що вони давно не спілкуються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 20 червня невідомі напали на військового Дмитра Павлова у Дніпрі. Це сталось під час чергового рейду "борця з кол-центрами" Тищенка. Нардеп звинуватив військового, що він кришує ботоферми та офіси, але це саме йому вручили підозру від ДБР після цього інциденту.

Зазначимо, що з Тищенком у той момент була його помічниця Евеліна Андрієвська. Вона внесена у базу "Миротворець" за антиукраїнські висловлювання.