Що загрожує Тищенку та чи збереже його секрети розбитий телефон: деталі від ДБР та Генпрокуратури

Розслідування триває

Народний депутат Микола Тищенко, якому повідомили про підозру у справі про напад на колишнього військового у Дніпрі може отримати у якості запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт. Хоча він розбив свій телефон, щоб приховати інформацію, це ніяк не допоможе — фахівці все одно отримають з нього всі дані. Вони можуть допомогти слідству.

Про це сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі "КИЇВ24". За її словами, сторона звинувачення проситиме для Тищенка цілодобовий домашній арешт. Обшуки також провели у помічниці нардепа.

"Так, він розбив свій телефон, але це ніяк не врятує ситуацію", — зазначила вона.

Сап’ян додала, що запобіжний захід Тищенку обиратимуть найближчим часом, "сьогодні-завтра". Сторона звинувачення проситиме для нардепа домашній арешт.

"У нього буде обмеження свободи і далі триватиме досудове розслідування", — сказала радниця з комунікацій ДБР.

За її словами, хоча зараз Тищенка підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військового у Дніпрі, під час розслідування можуть з’ясуватися й інші обставини справи. Якщо так станеться, нардеп може отримати й додаткові підозри.

Офіс Генерального прокурора підтвердив, що погоджено клопотання про обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прізвище Тищенка не називається, але з обставин справи зрозуміло, що йдеться про Тищенка.

Зазначається, що у цій же справі повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України. Триває встановлення інших причетних до цього інциденту.

Нагадаємо, 20 червня на військового Дмитра Павлова в центрі Дніпра напала "свита" Тищенка. Чоловік у цей момент гуляв із дитиною у візку. Його скрутили, закували в наручники та почали бити за зауваження щодо охорони нардепа. Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий нібито входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв".

Раніше "Телеграф" розповідав, що 25 червня, під час обшуку в маєтку Тищенка Державне бюро розслідування (ГБР) виявило багато готівки та дорогі аксесуари. Зокрема, йдеться про годинник Audemars Piguet Royal Oak Offshore.