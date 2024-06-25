С разбитым телефон нардепа Тищенко придется повозиться, чтобы выудить оттуда информацию, - эксперты

Для восстановления информации с телефона нардепа нужны три условия

В ходе получения подозрения и обыска народный депутат украины Николай Тищенко демонстративно разбил свой мобильный телефон, вероятно, тем самым пытаясь лишить правоохранителей вещдоков. Однако в Государственном бюро расследований, заявили, что их специалисты смогут вынуть из аппарата всю необходимую информацию.

Как пояснили "Телеграфу" в одном из сервисов по извлечению информации из гаджетов, такое действительно возможно. Правда это потребует соблюдения как минимум трех условий.

"Существует определенная степень повреждений, которые должны быть у телефона для извлечения информации, в идеале он должен включаться, так как информация на основной плате аппарата зашифрована и снять ее напрямую нельзя. Также пароли и биометрическая защита применяются не просто так и делают невозможными восстановление данных с аппарата", — подчеркнули "Телеграфу" в одном из столичных сервисов по восстановлению данных.

Все эти предосторожности помогают защитить информацию в случае кражи телефонов. Для обращений же правоохранительных органов существует порядок, при котором специалисты таких сервисов могут приступить к работе лишь на основании решения суда по уголовному производству.

В целом как подчеркнули "Телеграфу", вероятность извлечения информации очень сильно зависит от состояния конкретного телефона — степени повреждения корпуса, наличия пароля и биометрической защиты. Собственно, биометрическая защита и пароль фактически делают восстановление информации с мобильного телефона невозможным.

Тем временем сам Николай Тищенко пребывает в Печерском районном суде, и уже отметился рядом высказываний журналистам.