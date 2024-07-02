Дорогу за 600 млн грн до курорту Коломойського бізнес-партнера ще можуть побудувати? Завтра Верховний Суд збереться на засідання

Рішення суду може реанімувати скандальний проект за сотні мільйонів гривень

У серпні 2023 року в Україні вибухнув черговий тендерний скандал, коли за капітальний ремонт 7,6 км автодороги від селища Ясіня до села Чорна Тиса на Закарпатті хотіли виділити з держбюджету майже 596 млн. грн. Тим самим запідозрили бажання "допомогти" майбутньому приватному гірськолижному курорту "Свидовець" і, як виявилося, ця історія досі не закінчена.

Так, у середу, 3 липня, Касаційний адміністративний суд вкотре розглядатиме позов екоактивістів організації "Екологія – Право — Людина" до низки районних адміністрацій Закарпатської ОДА про відміну розпорядження про забудову гірського хребта Свидовець. Це засідання стане черговим у розгляді позову, який розпочався ще у жовтні 2017 року.

Як пояснили "Телеграфу" у громадській організації "Українська природоохоронна група", забудова гірського хребта має здійснюватися на підставі детального плану території (ДПТ) будівництва курорту "Свидовець", прийнятого ще 2016 року. Однак сам ДПТ будівництва курорту на 60 готелів, 120 ресторанів, банків, магазинів та іншого громадськості так і не було продемонстровано. При цьому громадські слухання щодо його затвердження, як наголошують екоактивісти, були засекречені.

Приблизний план нового курорту Свидовець

"Якщо суд вирішить, що детальний план території діє, це стане першою сходинкою для забудови — "інвестори" зможуть затверджувати детальний план території, потім для цього виділятимуть землі", — наголосили в Українській природоохоронній групі.

Цим може бути реанімований і проект капремонту дороги Ясіня-Чорна Тиса на майже 600 млн грн за рахунок держбюджету. Вже оголошений тендер на капремонт цього автошляху після скандалу в 2023 році був скасований.

Автодорога, що не була побудована, за 600 млн грн

Як з’ясував "Телеграф", ця дорога підозріло близько розташовувалася до гірськолижного курорту "Буковель", що діє, та й ініціатором будівництва "Свидівця" є ТОВ "Буковель". Остання входить до складу сімейної бізнес-групи Ігоря Палиці, найближчого бізнес-партнера Ігоря Коломойського. Щоправда офіційними її власниками є екс-дружина Ігоря Палиці – Оксана, та їхній спільний син Захар. Тобто її будівництво державним коштом цілком відповідає особистим бізнес-інтересам сімейства Палиці.

Тим часом сам Ігор Коломойський, який перебуває під арештом у СІЗО, продовжує заробляти гроші. Зокрема, на сумнівних схемах із паливними талонами.