Дорогу за 600 млн грн к курорту бизнес-партнера Коломойского еще могут построить? Завтра Верховный Суд соберется на заседание

Решение суда может реанимировать скандальный проект за сотни миллионов гривен

В августе 2023 года в Украине разразился очередной тендерный скандал, когда за капитальный ремонт 7,6 км автодороги от поселка Ясиня до села Черная Тиса на Закарпатье хотели выделить из госбюджета почти 596 млн грн. Тем самым заподозрили желание "помочь" будущему частному горнолыжному курорту "Свидовец" и как оказалось, эта история до сих пор не закончена.

Так, в среду, 3 июля, Кассационный административный суд будет в очередной раз рассматривать иск экоактивистов организации "Экология – Право — Человек" к ряду районных администраций Закарпатской ОГА об отмене распоряжения о застройке горного хребта Свидовец. Это заседание станет очередным в рассмотрении иска, которое началось еще в октябре 2017 года.

Как пояснили "Телеграфу" в общественной организации "Украинская природоохранная группа", застройка горного хребта должна осуществляться на основании детального плана территории (ДПТ) строительства курорта "Свидовец", принятом еще в 2016-м году. Однако сам ДПТ строительства курорта на 60 отелей, 120 ресторанов, банков, магазинов и прочего, общественности так и не был продемонстрирован. При этом общественные слушания о его утверждения, как подчеркивают экоактивисты, были засекречены.

Примерный план нового курорта Свидовец

"Если суд решит, что детальный план территории действует, это станет первой ступенькой для застройки – "инвесторы" смогут утверждать детальный план территории, затем для этого будут выделять земли", — подчеркнули в Украинской природоохранной группе.

Тем самым может быть реанимирован и проект капремонта дороги Ясиня-Черная Тиса на почти 600 млн грн за счет госбюджета. Уже объявленный тендер по этой автодороге после скандала в 2023-м году был отменен.

Несостоявшася автодорога за 600 млн грн

Как выяснил "Телеграф", эта дорога подозрительно близко располагалась к уже действующему горнолыжному курорту "Буковель", да и инициатором строительства "Свидовца" является ООО "Буковель". Последняя входит в состав семейной бизнес-группы Игоря Палицы, ближайшего бизнес-партнера Игоря Коломойского. Правда официальными ее владельцами являются экс-жена Игоря Палицы – Оксана, и их совместный сын Захар. То есть ее строительство за государственный счет вполне отвечает личным бизнес-интересам семейства Палицы.

Тем временем находящийся под арестом в СИЗО сам Игорь Коломойский продолжает зарабатывать деньги. В частности, на сомнительных схемах с топливными талонами.