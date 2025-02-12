Порошенко вимагав врахувати інтереси Росії, виступаючи за розміщення ЧФ РФ в Криму

Петро Порошенко вимагав врахувати інтереси Росії під час розміщення флоту РФ в Криму, щоб заробляти на обслуговуванні російських військових кораблів на своєму "Севморзаводі" у Севастополі, всупереч застереженням РНБО, — повідомляє "Закон і Бізнес".

Зокрема, журналісти наводять слова Порошенка, де він пояснює необхідність підписання Харківських угод врахуванням інтересів Росії. За його словами, Україна знайшла формулу, за якою було можливе стрімке зниження ціни на газ для України. Натомість, на думку Порошенка, Росія запропонувала формулювання, яке давало їй можливість пояснити своєму населенню, чому вона пішла на таке, а з іншого — майстерно не створивши прецедент для інших країн".

"Що стосується угоди по Чорноморському флоту, то Росії потрібно було знайти взаємоприйнятний варіант формули розрахунків і не створити прецедент для інших країн (стосовно перегляду ціни на газ)", — "Закон і Бізнес" наводить слова Порошенка у інтерв’ю Мустафі Наєму після підписання Харківських угод.

Також, за даними видання, продовження розміщення ЧФ РФ у Криму та підтримання економічних відносин з РФ, було вигідно Порошенку задля отримання власного прибутку через роботу судноремонтного "Севморозаводу".

"Ось поясніть, чому ми відправляємо кораблі Чорноморського флоту РФ на модернізацію не на заводи у Севастополі, а до країн НАТО? Адже на заводах Севастополя працюють у тому числі громадяни РФ!" — наголошував Петро Порошенко в інтерв’ю "Эхо Москвы".

Як повідомлялося , всупереч рішенню РНБОУ, під час візиту до Москви в жовтні 2009 року Петро Порошенко на посаді міністра закордонних справ здав ЧФ Росії, домовився із Лавровим та заклав основи для окупації Криму.