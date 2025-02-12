Порошенко требовал учесть интересы России, выступая за размещение ЧФ РФ в Крыму

Петр Порошенко требовал учесть интересы России во время размещения флота РФ в Крыму, чтобы зарабатывать на обслуживании российских военных кораблей на своем "Севморзаводе" в Севастополе, вопреки предостережению СНБО, сообщает "Закон и Бизнес".

В частности, журналисты приводят слова Порошенко, где он объясняет необходимость подписания Харьковских соглашений с учетом интересов России. По его словам, Украина нашла формулу, согласно которой было возможно стремительное снижение цены на газ для Украины. В то же время, по мнению Порошенко, Россия предложила формулировку, которая давала ей возможность объяснить своему населению, почему она пошла на такое, а с другой — мастерски не создав прецедент для других стран».

"Что касается соглашения по Черноморскому флоту, то России нужно было найти взаимоприемлемый вариант формулы расчетов и не создать прецедент для других стран (применительно к пересмотру цены на газ)", — "Закон и Бизнес" приводит слова Порошенко в интервью Мустафе Наему после подписания Харьковских соглашений.

Также, по данным издания, продолжение размещения ЧФ РФ в Крыму и поддержание экономических отношений с РФ было выгодно Порошенко для получения собственной прибыли через работу судоремонтного "Севморозавода".

"Вот объясните, почему мы отправляем корабли Черноморского флота РФ на модернизацию не на заводы в Севастополе, а в страны НАТО? Ведь на заводах Севастополя работают в том числе граждане РФ!" — отмечал Петр Порошенко в интервью "Эхо Москвы".

Как сообщалось , вопреки решению СНБОУ во время визита в Москву в октябре 2009 года Петр Порошенко в должности министра иностранных дел сдал ЧФ России, договорился с Лавровым и заложил основы для оккупации Крыма.