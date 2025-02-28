АОЗ с начала года не заключила ни одного контракта на боеприпасы, — Шабунин

Агентство оборонных закупок с начала 2025 года не заключило ни одного контракта на закупку боеприпасов.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за месяц АОЗ заключило ноль контрактов на боеприпасы.

"Я вам больше скажу: с начала года — то есть за два последних месяца — АОЗ заключило НОЛЬ контрактов на боеприпасы. (Относительно января можно подтвердить журналистским запросом)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов подтвердил, что занимает и вторую должность — руководителя Агентства оборонных закупок.

В то же время в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующим главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Впоследствии в Едином государственном реестре юридических лиц снова изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок. Вместо Арсена Жумадилова директором снова указали Марину Безрукову.

Министерство обороны подало в Министерство юстиции жалобу относительно возвращения Марины Безруковой на должность главы ГП "Агентство оборонных закупок".

В Едином госреестре снова изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок.