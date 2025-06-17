АОЗ вирішила не фінансувати виробництво 155-мм боєприпасів в Україні

АОЗ фактично зірвала запуск виробництва в Україні дефіцитних 155-мм боєприпасів цього року. Її керівник Жумаділов заявив, що Україна в 2025 році не закуповуватиме ці боєприпаси виготовлені в рамках спільного проєкту компаній "Українська бронетехніка" та чеської Czechoslovak Group (CSG).

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті "Межа" в матеріалі "Снарядний і контрактний голод. Що з українським виробництвом 155-мм боєприпасів?", у 2025 році в Україні планувався запуск спільного виробництва унікальних і дуже необхідних Україні 155-мм боєприпасів. Як зазначалось, це проєкт компаній "Українська бронетехніка" та чеської CSG. Проте цього не відбудеться, оскільки АОЗ не законтрактувала їх випуск в Україні і обмежилась лише імпортом. Це підтвердив і очільник АОЗ Жумаділов заявивши: "Цього року ми не очікуємо виробництва українських боєприпасів за цим проєктом".

Минулого року компанія "Українська бронетехніка" заявила, що має намір налагодити в Україні виробництво дефіцитних снарядів 155-мм. Для цього компанія вирішила співпрацювати із чеською компанією CSG, яка має відповідні технології та можливості. У межах угоди, укладеної в жовтні 2024 року, між "Українською бронетехнікою" та чеською CSG, передбачалося розгортання виробництва боєприпасів калібрів НАТО на українських потужностях. Зокрема, йшлося про п’ять типів снарядів: 155-мм М107, 155-мм L15, 155-мм ER-BT VMK/MKM, 105-мм М1 та танковий 120-мм боєприпас. CSG безплатно передала технічну документацію на їхнє виробництво.

У грудні військові представники підтвердили технічну спроможність "Української бронетехніки" виготовляти ці снаряди. Компанія заявила про готовність виробити 100 тисяч снарядів у 2025 році та 300 тисяч — у 2026-му.

За словами керівника "Української бронетехніки" В. Бельбаса, у перший же рік до 55% вартості від кожного виготовленого боєприпасу, залежно від його типу, залишатиметься в Україні. А після локалізації виробництва підривачів та капсульних втулок – до 70%.

Реалізація даного проєкту, за оцінками "Межі", це перепустка у клуб зброярської еліти світу. Однак, на жаль, цього не відбудеться – Агенція оборонних закупівель закупила лише імпортну частину — постачання з Чехії. Фінансування українського виробництва боєприпасів наразі не передбачене. Як зазначається у матеріалі "проєкт, який претендував на сотні тисяч вироблених в Україні снарядів НАТОвських калібрів та завантаження заводів на роки вперед, поки що обмежується десятками тисяч замовлених снарядів. І те – не українських, а імпортних".