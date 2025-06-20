Представники НАБУ у конкурсі на голову БЕБ є учасниками гучних скандалів, - ЗМІ

Журналісти проаналізували біографії кандидатів на голову БЕБ від НАБУ

Кандидати, що подаються від НАБУ на посаду керівника БЕБ замішані у гучних скандалах. Зокрема йдеться про приховане російське громадянство близьких родичів, звʼязки з фігурантами справ Бюро, "зливи" і втрату матеріалів кримінальних проваджень, - повідомляє УНН.

За даними видання, поміж претендентів на очільника БЕБ зі співробітників НАБУ — Олександр Скомаров, Роман Яроменок, Олександр Цивінський, Руслан Даменцов та Максим Ворвуль.

Так, на рахунку керівника Другого Головного підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, зазначає УНН, ціла низка скандалів. Зокрема, він приховав російське громадянство батька та його бізнес в окупованій частині Луганщини.

Дружина Скомарова, Ольга, у 2022 році виїхала з країни на автівці LAND ROVER. Власниця авто — дружина нардепа від ОПЗЖ, яка живе в Москві, а возив дружину детектива помічник Чаба Пейтера, якого з 2023 року розшукує НАБУ. Сестра Скомарова проходить по справі "короля контрабанди" Альперіна, яку розслідує Бюро. Брат-набушник намагався взяти її на поруки, не вбачаючи у цьому конфлікту інтересів, наголошують автори матеріалу.

Іншого кандидата, зазначає видання, старшого детектива НАБУ Романа Яроменка звинувачували у причетності до "зливу" матеріалів кримінального провадження. У 2021 році був кандидатом до Вищої ради правосуддя, проте Етична рада висунула сумніви у відповідності кандидата критерію професійної етики та доброчесності. Під час роботи у прокуратурі Яроменок двічі притягувався до дисциплінарної відповідальності: за втрату кримінальних справ та за суттєві недоліки і прорахунки в організації роботи.

Ще один кандидат від НАБУ, повідомляє УНН, керівник підрозділу детективів Олександр Цивінський допустив втрату матеріалів кримінального провадження вже під час роботи у Бюро. Його батько має громадянство РФ з 2005 року, а старшого сина у віці 17-ти років детектив НАБУ вивіз у Велику Британію до молодшого сина, який вже жив там, повідомляє видання.

Четвертий кандидат від НАБУ, зазначають журналісти, — заступник керівника Другого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів Руслан Даменцов, попався на махінаціях з нерухомістю: оформив на тестя два житлових будинки в Одесі та земельну ділянку. Один з будинків батько дружини отримав як подарунок від сторонньої особи. Окрім цього, на тестя у 2025 році оформлено квартиру в Одесі вартістю 850 тис. грн, яку він того ж дня за договором позики передав Даменцову.

Пʼятий кандидат-набушник, за даними УНН, — заступник керівника Третього підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів Максим Ворвуль, під час конкурсу на директора НАБУ не зміг відповісти на запитання походження власності на земельну ділянку в Сахновському районі, прокурором якого він був на той час. Майно родини Ворвуля переважно зареєстровано на тещу — Ніну Келлер, а сам детектив має дружні зв’язки з очільником Лозівського осередку ОПЗЖ Гагуном, який був фігурантом в одному з кримінальних проваджень, яке Ворвуль же і розслідував.

Також поміж претендентів на директора БЕБ — два прокурори. Керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова Омаров Аміл Азад. Більшість його майна зареєстровано на батька, який практично не має доходів. Зокрема Омаров старший має у власності квартиру у харківській новобудові ЖК "Авантаж", два паркомісця та авто Toyota, яким користується син.

Інший кандидат — прокурор Офісу генерального прокурора Аттіла Ковчі. Його матір, брат та діти проживають за кордоном. Старша донька з 2019 року навчається в одному з медичних коледжів Німеччини, молодша здобуває освіту в ФРН з 2022 року. Проте Ковчі видатків на їхнє навчання не декларує. Рідний брат кандидата, Ковчі Ласло, залишив країну за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ і відтоді до України не повертався. Наразі його оголошено в розшук як військовозобов’язаного.

Детальніше про цих та інших кандидатів на посаду голови Бюро економічної безпеки — у матеріалі УНН.

Як повідомлялось раніше, конкурс з добору директора Бюро економічної безпеки був перерваний через появу скандальної інформації про зв'язок декількох кандидатів з РФ. Наразі її перевіряють правоохоронці, співбесіди мають продовжитися 21—23 червня.