"Справжній українець": побачили незвичайного дятла, який з апетитом наминає сало

Така пожива допомагає птахам поповнювати запаси енергії в холодну пору

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Дятел, який охоче їсть сало, став героєм жартівливого допису в соцмережі. Автор назвав пернатого "справжнім українським біодятлом" і звернув увагу на його апетит.

Про незвичного їдця написав користувач @qulumulus у Threads. Згодом у відповіді під власним дописом він додав, що дятли люблять таку їжу.

"Вашій увазі, справжній український біодятел. Наминає сало за обидві щоки", – написав qulumulus.

Сало справді може бути привабливим частуванням для дятлів, адже ці птахи потребують поживної їжі, багатої на жири та білки. Основу їхнього природного раціону зазвичай становлять комахи й личинки, яких вони вправно дістають із-під кори дерев або безпосередньо з деревини. Завдяки міцному дзьобу дятли можуть знаходити поживу навіть у важкодоступних місцях. Однак їхнє меню значно різноманітніше: залежно від виду та пори року вони також ласують насінням, горіхами, ягодами й іншими плодами. Тож шматочок сала біля годівнички цілком може зацікавити такого пернатого гостя, особливо в холодний період, коли птахам важливо отримувати достатньо енергії.

Комахи й личинки становлять значну частину природного раціону дятлів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайного пернатого гостя, який здивував українку своєю появою в годівничці за вікном. Жінка показала яскравого птаха на фото.