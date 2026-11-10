"Прощавай, паркане з профнастилу": 5 оригінальних і недорогих ідей для будинку

Витрати залежать не лише від матеріалу

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Замість суцільного профнастилу навколо будинку можна встановити сітку, дерев’яний паркан, металевий штахетник, полікарбонат або габіони. Ці рішення відрізняються прозорістю та вимогами до догляду, а заощадити допомагають проста конструкція і поєднання матеріалів.

Про це повідомляє "Телеграф". До вашої уваги топ-5 альтернатив.

Сітка-рабиця із зеленню та дерев’яний паркан

Перша ідея – сітка-рабиця з виткими рослинами. Це один із найдоступніших варіантів: сітку натягують між стовпами або закріплюють у металевих рамах. Вона пропускає сонце й не створює суцільної тіні, тому підходить для меж ділянок поруч із насадженнями.

Рослини вздовж сітки-рабиці з часом утворюють зелену стіну. Для швидшого ефекту використовують затінювальну сітку, а для незвичного оформлення – фотосітку з малюнком. Полотно потрібно надійно закріпити: за сильного вітру воно збільшує навантаження на опори. Зеленій огорожі знадобиться час, щоб розростися, а потім – догляд і обрізання.

Жива огорожа з витких рослин потребує догляду й обрізання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Друга ідея – дерев’яна огорожа з обраною щільністю дощок. З дерева збирають і невисокий декоративний паркан, і щільну конструкцію для усамітненого двору. Природна фактура добре поєднується із зеленню та різними стилями будинків, а пошкоджену дошку можна замінити окремо, не розбираючи весь проліт.

Дерево обирають заради зовнішнього вигляду та ремонтопридатності. Після подорожчання пиломатеріалів воно перестало бути безумовно дешевим рішенням. До витрат входять захисні засоби від вологи, сонця, грибків і шкідників, а також періодичне оновлення покриття.

Пошкоджену дошку дерев’яного паркану можна замінити окремо Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Металевий штакетник і полікарбонат

Третя ідея – металевий штакетник. Окремі вертикальні планки кріплять до поперечних напрямних. Відстань між ними дає змогу зробити огорожу відкритою або щільнішою: так подвір’я отримує потрібний рівень приватності без суцільної металевої стіни.

Планки із захисним покриттям не потребують щорічного фарбування, характерного для звичайної деревини. Строк служби залежить від якості металу, покриття, кріплення та монтажу. Це варіант для тих, хто хоче скоротити регулярний догляд за парканом і зберегти охайний вигляд ділянки.

Відстань між металевими планками визначає, наскільки відкритим залишиться двір Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Четверта ідея – огорожа із заповненням із полікарбонату. Легкі листи дають змогу закрити двір без важких матеріалів. Вони бувають різних кольорів, а кількість світла, що проходить, залежить від типу й прозорості полікарбонату. Таке заповнення підійде там, де важливо поєднати закритість ділянки з освітленням.

Під час монтажу враховують температурне розширення листів і особливості кріплення. Для довговічності важливі стійкість до ультрафіолету, ударів і погодних умов. Здатність послаблювати вуличний шум залежить від висоти, герметичності та всієї конструкції огорожі; тонкий лист сам по собі не забезпечує надійної звукоізоляції.

Огородження із заповненням із полікарбонату Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Габіони для виразного входу або окремої зони

П’ята ідея – габіони, металеві сітчасті короби з кам’яним наповненням. Вони створюють фактурну огорожу, поєднуються з деревом, натуральним каменем і сучасним оформленням саду. Зменшити витрати допоможуть доступне поблизу каміння та самостійне складання. На невеликій ділянці габіони можна встановити лише біля входу або вздовж окремої частини подвір’я.

Каміння підбирають за розміром і властивостями для конкретної сітчастої конструкції. Для високої або протяжної огорожі потрібні стійка основа та розрахунок навантаження. Правильно спроєктовані габіони міцні й відносно невибагливі в догляді, а на просторій території їх використовують і по всьому периметру.

Габіони Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", горизонтальні огорожі стають помітною альтернативою традиційним парканам, допомагаючи поєднувати приватність і відкритість ділянки. Докладніше читайте в огляді тенденцій.