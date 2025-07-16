Шабунін привласнив авто, яке ми передали фронту, – керівник фонду "Паладини" заявив, що його втягнули у шахрайську схему

Підозру за цим епізодом голові ЦПК поки не оголошували

Голова ЦПК Віталій Шабунін та його друг Дмитро Шерембей втягнули у шахрайську схему благодійний фонд "Паладини". Активіст отримав авто для оборони країни, а використовував його в особистих цілях. Про це заявив співзасновник та керівник фонду Денис Долинський, повідомляє "Главком".

У коментарі "Главкому" співзасновник і керівник благодійного фонду "Паладини" Денис Долинський зробив сенсаційну заяву: фонд "Паладини" було втягнуто у шахрайську схему. За його словами, навесні 2022 року друг активіста Дмитро Шерембей втерся у довіру до бізнесменів CEO Club Ukraine, щоб придбати автівку для Віталія Шабуніна.

"Виступаючи перед підприємцями, Шерембей подав історію під соусом, мовляв, Шабуніна мобілізовано, він відправляється на Донбас, де стоятиме з автоматом в окопі та відбиватиметься від ворожих атак. Після цього бізнесмени CEO Club зібрали гроші (середня вартість таких автівок складає €5—7 тис.), а наш благодійний фонд організував логістику з поставки машини, потративши власні кошти. Таким чином, Nissan Pathfinder, 2005 року випуску заїхав в Україну як гуманітарне авто. Благодійний фонд "Паладини" передав особисто Шабуніну з конкретною ціллю – для обороноздатності країни! Це зазначено в акті прийому-передачі", – зазначив Денис Долинський.

Благодійник зазначив, що Шабунін надалі використовував гуманітарну автівку в особистих справах, не пов’язаних з обороною країни.

Як повідомлялося, правоохоронці звинувачують Віталія Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

15 липня Печерський суд Києва визначив запобіжний захід для активіста та голови громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна. Суд постановив застосувати до нього особисте зобов’язання терміном до 20 серпня. Прокурор Михайло Балан у коментарі ЗМІ повідомив: епізод щодо користування волонтерським авто наразі досліджується правоохоронцями. Підозри за цим епізодом Шабуніну поки не оголошувалося.