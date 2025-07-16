Шабунин присвоил авто, которое мы передали фронту, – руководитель фонда "Паладины" заявил, что его втянули в мошенническую схему

Подозрение по этому эпизоду главе ЦПК пока не объявляли

Глава ЦПК Виталий Шабунин и его друг Дмитрий Шерембей втянули в мошенническую схему благотворительный фонд "Паладины". Активист получил автомобиль для обороны страны, а использовал его в личных целях. Об этом заявил соучредитель и руководитель фонда Денис Долинский, сообщает "Главком".

В комментарии "Главкому" соучредитель и руководитель благотворительного фонда "Паладины" Денис Долинский сделал сенсационное заявление: фонд "Паладины" был вовлечен в мошенническую схему. По его словам, весной 2022 года друг активиста Дмитрий Шерембей втерся в доверие к бизнесменам CEO Club Ukraine, чтобы приобрести автомобиль для Виталия Шабунина.

"Выступая перед предпринимателями, Шерембей представил историю под соусом, мол, Шабунин мобилизован, он отправляется на Донбасс, где будет стоять с автоматом в окопе и будет отбиваться от вражеских атак. После этого бизнесмены CEO Club собрали деньги (средняя стоимость таких автомобилей составляет 5-7 тыс. евро), а наш благотворительный фонд организовал логистику по поставке машины, потратив собственные средства. Таким образом, Nissan Pathfinder, 2005 года выпуска, заехал в Украину как гуманитарное авто. Благотворительный фонд "Палладины" передал лично Шабунину с конкретной целью – для обороноспособности страны! Это отмечено в акте приема-передачи", – отметил Денис Долинский.

Благотворитель отметил, что Шабунин в дальнейшем использовал гуманитарный автомобиль в личных делах, не связанных с обороной страны.

Как сообщалось, правоохранители обвиняют Виталия Шабунина в уклонении от военной службы и мошенничестве. Кроме того, правоохранители утверждают, что глава Центра противодействия коррупции незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии.

15 июля Печерский суд Киева определил меру пресечения для активиста и председателя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Суд постановил применить к нему личное обязательство на срок до 20 августа. Прокурор Михаил Балан в комментарии СМИ сообщил: эпизод по волонтерскому авто в настоящее время исследуется правоохранителями. Подозрение по этому эпизоду Шабунину пока не объявлялось.