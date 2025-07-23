НАБУ почало перетворюватись на філію ФСБ, а закон дає можливість це виправити, – експерт

Робота НАБУ з самого початку демонструє неефективність і непрозорість та супроводжується скандалами. А на сьогодні орган взагалі перетворився на філію ФСБ РФ, про що його захисники – мовчать. Таку думку у коментарі журналістам висловив політолог Тарас Загородній, коментуючи закон про передавання процесуального нагляду за НАБУ від САП до Офісу генпрокурора.

"Цей законопроєкт – це крок до того, щоб нарешті взяти під контроль структуру, яка чомусь почала перетворюватись на філіал ФСБ", – наголосив політолог.

Загородній також звернув увагу, що ті, хто виступив проти ухвалення закону, забули про контекст в якому він розглядався – співпрацю представників НАБУ з органами країни-агресора.

"Чомусь тему роботи на ФСБ забули. Якось вони цей контекст не коментують", – зауважив Загородній.

Крім того, політолог наголосив, що НАБУ продемонструвало свою неефективність та непрозорість. Він пригадав, зокрема, справу колишнього міністра екології Миколи Злочевського та його компанії Burisma, який пішов на угоду зі слідством та вирок за якою був засекречений.

"Де тут прозорість, де тут боротьба з корупцією? Це неодноразові випадки коли відпускали людей", – зауважив експерт та додав, що все це на руку корупціонерам, які розуміють, що можуть робити все що їм заманеться.

Політолог також зауважив, що за 10 років діяльності був проведений один аудит НАБУ, який охоплював короткий період і в якому навіть міжнародні експерти не побачили впливу органу на боротьбу з корупцією.

Крім того, він звернув увагу на широке трактування незалежності НАБУ.

"Це американський термін (незалежність. – Ред.). Але проблема в тому, що незалежний в американській інтерпретації, це означає, що орган підпорядкований Конгресу. І знаходиться під контролем Конгресу. А у нас невідомо, чим займаються люди в НАБУ. І вони вже вляпались і в скандали по криптовалюті, і у зафіксованих статках детективів, і в багато чого іншого. А зараз воно все вилізло назовні", – вважає експерт.

Загородній схвально оцінив ухвалення згаданого законопроєкту, адже це нівелює статус "особливих органів" для НАБУ та САП, захисники яких кричать, що їх не може обшукувати навіть СБУ в рамках проведення контррозвідувальної діяльності.

"Все стане більш прозорим. Тепер можна провести аудити взагалі, що там відбувалося, яке навантаження слідчих, каламутні справи, які вони супроводжували, і багато чого іншого", – вважає експерт.

Щодо побоювань критики з боку міжнародних партнерів, то Загородній радить поставити їм питання про те, чому не було жодного належного аудиту НАБУ і хто відповідальний за формування цих органів, де виявили агентів ФСБ РФ?

"І викликати на допити міжнародних експертів, які цим займалися. В тому числі громадських активістів, які цим займалися. Що вони будуть говорити? Що ми не повинні боротися з агентурою ФСБ? Нехай розуміють, що Україна бореться з Росією. У нас, по-перше, пріоритет боротися з агентурою російською. Якщо вони не спроможні були це організувати, то які до нас питання?", – резюмував політолог.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414. Документ підтримали 263 нардепи. Після підписання Президентом України та офіційної публікації закон набув чинності.

Раніше СБУ та ОГП провели спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ, в рамках якої було виявлено, що низка детективів співпрацювали з РФ, зокрема з ФСБ, а біглий нардеп від ОПЗЖ та агент ФСБ Федір Христенко мав значний вплив на Бюро.