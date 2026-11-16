Без складних налаштувань і зайвих кнопок: яке радіо можна купити пенсіонерам від 230 грн

Прості радіоприймачі, якими зручно користуватися пенсіонерам

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Радіо залишається зручним способом слухати новини й музику, особливо для людей старшого віку. Тому варто обирати моделі з простим керуванням, хорошим звуком і живленням від батарейок.

Портативні приймачі з механічними регуляторами не потребують складних налаштувань: достатньо повернути ручку, щоб знайти потрібну станцію. Про моделі написав "Телеграф".

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Golon RX-607AC: доступний приймач із простим керуванням

Один із найбюджетніших варіантів — радіоприймач Golon RX-607AC. Він підтримує FM, AM і короткохвильові діапазони, має телескопічну антену та механічне налаштування станцій. Пристрій може працювати як від електромережі, так і від двох батарейок R20, тому його можна використовувати навіть під час відключень світла.

Ціна моделі залежить від продавця. На Hotline пропозиції становлять приблизно 325–499 грн, тоді як на маркетплейсах на момент перегляду були доступні варіанти за 231 грн у Matrix 7km, 277 грн на Prom, 283 грн на Prom та 300 грн на ROZETKA.

Golon RX-607AC працює від мережі або двох батарейок R20

Panasonic RF-P50DEG-S: компактний варіант від відомого виробника

Ще одна модель, на яку варто звернути увагу, — Panasonic RF-P50DEG-S. Це невеликий портативний приймач із підтримкою FM та AM, телескопічною антеною й аналоговим налаштуванням. Він працює від двох батарейок AA, які легко знайти в магазинах.

За даними Hotline, ціна радіоприймача може коливатися приблизно від 549 до 1712 грн. На представлених пропозиціях помітні такі ціни: 899 грн у Panashop, 1229 грн на ROZETKA та 1490 грн на Prom.

Ціна Panasonic RF-P50DEG-S у різних продавців відрізняється майже на 600 гривень

Обидва пристрої мають зрозуміле механічне керування, однак відрізняються розмірами та типом батарейок. Golon RX-607AC підійде тим, хто шукає максимально доступний приймач із кількома діапазонами, а Panasonic RF-P50DEG-S — тим, кому потрібен компактний пристрій від відомого бренду.

Як повідомляв "Телеграф", українці купували радіоприймачі за останній рік у 1,5 раза частіше, ніж на початку осені 2021 року.