Суд ЄС скасував санкції проти Вячеслава Богуслаєва

Європейський суд визнав неправомірним подальше перебування імені експрезидента "Мотор Січ" у санкційних списках ЄС

Про це розповів адвокат Богуслаєва Степан Тесля, посилаючись на судове рішення.

Суд Європейського Союзу ухвалив резонансне рішення — анулювати низку актів Ради ЄС, якими Вячеслав Богуслаєв залишався у списках осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи за дії, що загрожують суверенітету та територіальній цілісності України.

Рішення стосується таких актів:

Рішення Ради (ЗЗСЄ) 2024/2456 та Виконавчий регламент (ЄС) 2024/2455 від 12 вересня 2024 року;

Рішення Ради (ЗЗСЄ) 2025/528 та Виконавчий регламент (ЄС) 2025/527 від 14 березня 2025 року.

Суд постановив: збереження імені Вячеслава Богуслаєва у санкційних списках — юридично необґрунтоване. У зв’язку з цим, відповідні акти Ради ЄС втрачають чинність у цій частині.

Втім, положення останнього рішення — Рішення Ради (ЗЗСЄ) 2025/528 — залишаються чинними щодо Богуслаєва до завершення строку подання апеляції або, у разі її подання, до моменту її остаточного відхилення.

Крім того, Суд зобов’язав Раду Європейського Союзу покрити власні судові витрати та компенсувати витрати Вячеслава Богуслаєва.