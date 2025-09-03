Сегодня утром получили уже второе решение Суда справедливости ЕС об отмене санкций в отношении 86-летнего пенсионера Богуслаева В.А.

Однако судебная практика четко показала, что прежние функции лица, рассмотренные отдельно, не могут оправдать включение имени этого лица в соответствующие списки. Если Совет должен был бы опираться на прошлую деятельность этого лица, он должен был бы привести серьезные и подтверждающие доказательства, из которых можно было бы обоснованно заключить, что этот человек поддерживал связи со структурой, которая его нанимала на дату принятия обжалуемых мер, что оправдывало бы включение его имени в списки после того, как он прекратил свою деятельность (см. в этом смысле решение от 24 ноября 2021 года по делу T-256/19 Assi против Совета ЕС: EU:T:2021:818, пункт 128 и цитированную судебную практику).

Стоит отметить, что санкции в ЕС были введены после лживых и смонтированных видосиков из Украины одного известного агента СБУ, которые ничем так и не смогли до сих пор подтвердить. После того, как ввели санкции в ЕС, в Украине исключительно только со ссылкой на санкции ЕС также были введены санкции, которые до сих пор обжалуются. Других оснований для введения санкций нет.

Кстати, до сих пор не известно, относительно какого Богуслаева В.А. были введены санкции в Украине, на основании которых было конфисковано все его имущество. Такого указа президента Украины или решения СНБОУ не существует, что не помешало судьям антиконституционного ВАКСа конфисковать его имущество.

Теперь в Украине нет оснований для применения и наличия санкций в отношении Богуслаева В.А., даже если какой-то секретный указ найдется.

Теперь будет готовиться иск к Совету Европы о возмещении ущерба, причиненного этими ничем, кроме лживого видосика агента СБУ, не подтвержденными санкциями, повлекшими конфискацию имущества. Ущерб на сегодняшний день оценивается в примерно 1 млрд евро.