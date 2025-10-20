Ціна непрозорості: як конкурси АРМА можуть коштувати бюджету мільйони

В Україні триває конкурс АРМА на управління арештованими видобувними активами. Паралельно з відбором управителя для корпоративних прав АТ "Кіровоградське рудоуправління" готуються конкурси щодо груп IDS Ukraine, UNIGRAN та "Керамбуд".

Попри активну кампанію агентства із залучення бізнесу, учасники ринку вказують на приховування важливих даних і застарілі процедури. Водночас у повідомленнях на сайті АРМА , зокрема від 4 квітня 2025 року, зазначено, що "кожен учасник відбору може отримати деталізовану інформацію щодо активів до завершення терміну подання документів".

На практиці ж, як стверджують бізнеси, це правило не завжди виконується.

Серед тих, хто публічно говорить про невідповідність між заявами й реальними діями агентства, — Ірина Супрун, засновниця та СЕО "Геологічної інвестиційної групи" (ГІГ). У розмові з NADRA.INFO вона зазначила, що брак доступу до повної інформації унеможливлює для потенційних управителів підготовку реалістичних фінансових моделей і планів управління.

У 2025 році ГІГ неодноразово зверталася до агентства з проханням надати деталізовані дані щодо активів груп "Моршинська" (IDS Ukraine), "Керамбуд" та "Юнігран", однак отримувала лише часткові відповіді.

Основний інтерес компанії зосереджений навколо активів IDS Ukraine, виробника "Моршинської" та "Миргородської", адже, на відміну від інших, вони демонструють стабільний прибуток і зростання навіть під час війни. Хоча ГІГ уже консультує ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"" з питань дозвільних процедур, цієї документації, за словами Супрун, недостатньо для якісної підготовки програми управління корпоративними правами без доступу до повної інформації про активи.

Відповідно до законодавства, оцінка активів має бути невід’ємною частиною плану управління. Її відсутність створює ризики укладання невигідних договорів і фінансових втрат для держави через можливе заниження вартості майна. Наприклад, у випадку з активами IDS Ukraine оцінка проведена не для всіх підприємств групи. Спочатку агентство фактично "роздробило" єдину бізнес-групу на кілька окремих частин. 3 вересня 2025 року АРМА оголошує ринкові консультації щодо акцій двох компаній з групи виробника "Моршинської", а 9 жовтня 2025 року АРМА оголосило ринкові консультації на іншу частину активу групи IDS . Проте ця частина активів досі не пройшла процедуру оцінювання.

"У питаннях управління акціями, які за природою є складними активами, не все так просто. Наше бачення полягає в тому, що показники діяльності IDS Ukraine — виручка, обсяг продажів, вартість активів, кількість робочих місць, які за час війни виросли, а деякі навіть подвоїлися — мають бути збережені", — зазначає Ірина Супрун.

У компанії вважають, що найкращим рішенням стане створення наглядової ради з професійних управлінців, які контролюватимуть діяльність виконавчих органів і забезпечуватимуть стабільність бізнесу.

"Якщо переможець конкурсу приступить до управління у 2026 році, доходи до державного бюджету від акцій IDS Ukraine надійдуть не раніше весни 2027-го. Водночас умови можуть вимагати щомісячних платежів, які фактично неможливо забезпечити, адже акції не приносять поточних доходів", — пояснює Ірина Супрун.

Бізнес очікує, що АРМА діятиме в межах закону, забезпечить рівний доступ до даних і відкритість процедур. Інакше, попереджають учасники ринку, держава ризикує втратити не лише прибутки, а й довіру до системи управління арештованими активами.