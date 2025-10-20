Цена непрозрачности: как конкурсы АРМА могут стоить бюджету миллионы

В Украине проходит конкурс АРМА на управление арестованными добывающими активами. Параллельно с отбором управляющего для корпоративных прав АО "Кировоградское рудоуправление" готовятся конкурсы по группам IDS Ukraine, UNIGRAN и "Керамстрой".

Несмотря на активную кампанию агентства по привлечению бизнеса, участники рынка указывают на сокрытие важных данных и устаревшие процедуры. В то же время в сообщениях на сайте АРМА , в частности от 4 апреля 2025 года, указано, что "каждый участник отбора может получить детализированную информацию об активах до истечения срока подачи документов".

На практике же, как утверждают бизнесы, это правило не всегда выполняется.

Среди тех, кто публично говорит о несоответствии между заявлениями и реальными действиями агентства, — Ирина Супрун, основательница и СЕО "Геологической инвестиционной группы" (ГИГ). В разговоре с NADRA.INFO она отметила, что нехватка доступа к полной информации делает невозможным для потенциальных управляющих подготовку реалистических финансовых моделей и планов управления.

В 2025 году ГИГ неоднократно обращалась в агентство с просьбой предоставить детализированные данные по активам групп "Моршинская" (IDS Ukraine), "Керамбуд" и "Юнигран", однако получала лишь частичные ответы.

Основной интерес компании сосредоточен вокруг активов IDS Ukraine, производителя "Моршинской" и "Миргородской", ведь в отличие от других они демонстрируют стабильную прибыль и рост даже во время войны. Хотя ГИГ уже консультирует ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар"" по вопросам разрешительных процедур, этой документации, по словам Супрун, недостаточно для качественной подготовки программы управления корпоративными правами без доступа к полной информации об активах.

Согласно законодательству оценка активов должна быть неотъемлемой частью плана управления. Ее отсутствие создает риски заключения невыгодных договоров и финансовых потерь для государства из-за возможного занижения стоимости имущества. К примеру, в случае с активами IDS Ukraine оценка проведена не для всех предприятий группы. Сначала агентство фактически "раздробило" единую бизнес-группу на несколько отдельных частей. 3 сентября 2025 года АРМА объявляет рыночные консультации по акциям двух компаний из группы производителя "Моршинской", а 9 октября 2025 года АРМА объявила рыночные консультации на другую часть актива группы IDS . Однако эта часть активов до сих пор не прошла процедуру оценки.

"В вопросах управления акциями, которые по природе являются сложными активами, не все так просто. Наше видение состоит в том, что показатели деятельности IDS Ukraine — выручка, объем продаж, стоимость активов, количество рабочих мест, которые за время войны выросли, а некоторые даже удвоились — должны быть сохранены", — отмечает Ирина Супрун.

В компании считают, что лучшим решением станет создание наблюдательного совета из профессиональных управленцев, которые будут контролировать деятельность исполнительных органов и обеспечивать стабильность бизнеса.

"Если победитель конкурса приступит к управлению в 2026 году, доходы в государственный бюджет от акций IDS Ukraine поступят не раньше весны 2027-го. В то же время, условия могут требовать ежемесячных платежей, которые фактически невозможно обеспечить, ведь акции не приносят текущих доходов", — объясняет Ирина Супрун.

Бизнес ожидает, что АРМА будет действовать в рамках закона, обеспечит равный доступ к данным и открытость процедур. Иначе, предупреждают участники рынка, государство рискует потерять не только прибыль, но и доверие к системе управления арестованными активами.