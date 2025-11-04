Варіанти на будь-який гаманець: за скільки можна дістатися з Києва до Яремче

Існують більш бюджетні чи комфортні можливості

Яремче на Івано-Франківщині з унікальними печерами та одним із найкрасивіших водоспадів Карпат продовжує приваблювати туристів. Зі столиці України туди можна дістатися поїздом, автобусом або особистим автотранспортом.

"Телеграф" вирішив підрахувати скільки коштуватиме дорога з Києва в Яремче. Є більш бюджетні та більш комфортні або швидкі варіанти.

Залізниця

Ціни на квитки у плацкартному та купейному вагоні відрізняються в рази. Також на вартість поїздки впливає сам поїзд.

Один із найшвидших поїздів у цьому напрямі "Харків Пасажирський – Ворохта" домчить з Києва до Яремче за 11 годин із невеликим. Однак ціни на квитки тут кусаються – полиця в купе коштуватиме майже 600 грн.

Приблизно такі ж ціни та швидкість на фірмовому поїзді "Георгій Береговий", який слідує маршрутом "Київ Пасажирський – Рахів". Тут плацкартний квиток коштує дорожче, ніж купейний у звичайному поїзді – 336 грн. За місце у купе доведеться заплатити близько 600 грн.

Звичайним поїздом "Київ Пасажирський – Рахів" дорога триватиме 13 з половиною годин. Плацкартний квиток коштує 180 грн, а купейний – 310 грн. Такі ж ціни на поїзді "Суми – Рахів", який плестиметься трохи більш як 15 годин.

Найдешевші квитки на плацкартні місця в поїзді "Блакитні озера", що курсує маршрутом "Київ Пасажирський – Ясіня". Ціни на плацкарт там стартують від 155 грн, а дорога займає 14 з половиною годин.

Автотранспорт

Автобусом з Києва до Яремче можна доїхати приблизно за 13 годин. За квиток доведеться викласти від 860 до 1300 грн залежно від комфортабельності.

Авіаквитки на автобуси з Києва в Яремче

Вартість поїздки власним автомобілем залежить від витрати палива. Дорога зі столиці складає 585 км. Середня витрата бензину легкового автомобіля на 100 км варіюється від 5 до 18 літрів, залежно від класу автомобіля – від малолітражки до позашляховика – та інших факторів.

Якщо взяти для прикладу 10 літрів, то отримаємо 58,5 літрів на весь шлях. За середньої ціни 58,34 грн станом на 4 листопада, витрата на паливо для поїздки з Києва до Яремчі становитиме 3 412,89 грн.

Нагадаємо, не лише артефакти стародавніх воєн можна знайти на горі Маковиця біля міста Яремче Івано-Франківської області, а й слона гігантських розмірів зі скельної породи.