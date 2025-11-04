Варіанти на будь-який гаманець: за скільки можна дістатися з Києва до Яремче
Існують більш бюджетні чи комфортні можливості
Яремче на Івано-Франківщині з унікальними печерами та одним із найкрасивіших водоспадів Карпат продовжує приваблювати туристів. Зі столиці України туди можна дістатися поїздом, автобусом або особистим автотранспортом.
"Телеграф" вирішив підрахувати скільки коштуватиме дорога з Києва в Яремче. Є більш бюджетні та більш комфортні або швидкі варіанти.
Залізниця
Ціни на квитки у плацкартному та купейному вагоні відрізняються в рази. Також на вартість поїздки впливає сам поїзд.
Один із найшвидших поїздів у цьому напрямі "Харків Пасажирський – Ворохта" домчить з Києва до Яремче за 11 годин із невеликим. Однак ціни на квитки тут кусаються – полиця в купе коштуватиме майже 600 грн.
Приблизно такі ж ціни та швидкість на фірмовому поїзді "Георгій Береговий", який слідує маршрутом "Київ Пасажирський – Рахів". Тут плацкартний квиток коштує дорожче, ніж купейний у звичайному поїзді – 336 грн. За місце у купе доведеться заплатити близько 600 грн.
Звичайним поїздом "Київ Пасажирський – Рахів" дорога триватиме 13 з половиною годин. Плацкартний квиток коштує 180 грн, а купейний – 310 грн. Такі ж ціни на поїзді "Суми – Рахів", який плестиметься трохи більш як 15 годин.
Найдешевші квитки на плацкартні місця в поїзді "Блакитні озера", що курсує маршрутом "Київ Пасажирський – Ясіня". Ціни на плацкарт там стартують від 155 грн, а дорога займає 14 з половиною годин.
Автотранспорт
Автобусом з Києва до Яремче можна доїхати приблизно за 13 годин. За квиток доведеться викласти від 860 до 1300 грн залежно від комфортабельності.
Вартість поїздки власним автомобілем залежить від витрати палива. Дорога зі столиці складає 585 км. Середня витрата бензину легкового автомобіля на 100 км варіюється від 5 до 18 літрів, залежно від класу автомобіля – від малолітражки до позашляховика – та інших факторів.
Якщо взяти для прикладу 10 літрів, то отримаємо 58,5 літрів на весь шлях. За середньої ціни 58,34 грн станом на 4 листопада, витрата на паливо для поїздки з Києва до Яремчі становитиме 3 412,89 грн.
Нагадаємо, не лише артефакти стародавніх воєн можна знайти на горі Маковиця біля міста Яремче Івано-Франківської області, а й слона гігантських розмірів зі скельної породи.