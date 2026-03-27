СБУ Хмари нищить економіку Росії. Удари дронів Служби зупинили 40% експортних потужностей нафти РФ, — експерт

Під керівництвом Євгенія Хмари Служба безпеки України вийшла на небачений раніше рівень далекобійних ударів по РФ. "Хмарні санкції" буквально нищать економіку ворога, пише політолог і екснардеп Олександр Черненко.

Експерт наводить свіжу оцінку провідного світового агентства Reuters про те, що в Росії зупинено 40% експортних потужностей нафти. "Це результат системних ударів далекобійних дронів СБУ по критичній інфраструктурі — нафтотерміналах, резервуарних парках і вузлах відвантаження. Після того, як Хмара очолив Службу, далекобійні удари по РФ посилились та набули постійного і системного характеру", — вважає політолог.

"Новий керівник СБУ Євгеній Хмара доволі швидко почав показувати справді вражаючі результати. "Хмарні санкції" виявились найбільш потужними з усіх. Зупинити 40% нафтового експорту Росії — це рівень, який не снився ні США, ні Європейському Союзу. Схоже, для ворога тепер завжди буде "хмарна погода" та опади у вигляді дронів Служби", — акцентує експерт.

Черненко нагадує, що СБУ декілька разів на цьому тижні потужно уразила об’єкти на Балтиці, зокрема порти Приморськ і Усть-Луга. "Це основні експортні "ворота" російської нафти на західні ринки. Такої інтенсивності Росія не витримує! Повторні удари не дають змоги швидко відновлювати пошкоджені потужності. Це створює мультиплікативний ефект: падіння валютних надходжень, зростання витрат на логістику та страхування, підвищення ризиків для іноземних покупців", — резюмує політолог.