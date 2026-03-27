СБУ Хмары уничтожают экономику России. Удары дронов Службы остановили 40% экспортных мощностей нефти РФ, — эксперт

Под руководством Евгения Хмары Служба безопасности Украины вышла на невиданный ранее уровень дальнобойных ударов по РФ. "Санкции Хмары" буквально уничтожают экономику врага, пишет политолог и экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт приводит свежую оценку ведущего мирового агентства Reuters о том, что в России остановлено 40% экспортных мощностей нефти. "Это результат системных ударов дальнобойных дронов СБУ по критической инфраструктуре — нефтетерминалам, резервуарным паркам и узлам отгрузки. После того, как Хмара возглавил Службу, дальнобойные удары по РФ усилились и приобрели постоянный и системный характер", — считает политолог.

"Новый руководитель СБУ Евгений Хмара довольно быстро начал показывать действительно впечатляющие результаты. "Санкции Хмары" оказались наиболее мощными из всех. Остановить 40% нефтяного экспорта России — это уровень, который не снился ни США, ни Европейскому Союзу. Похоже, для врага теперь погода всегда будет "хмарной" благодаря осадкам в виде дронов Службы", — акцентирует эксперт.

Черненко напоминает, что СБУ несколько раз на этой неделе мощно поразила объекты на Балтике, в том числе порты Приморск и Усть-Луга. "Это основные экспортные "ворота" российской нефти на западные рынки. Такую интенсивность Россия не выдерживает! Повторные удары не позволяют быстро восстанавливать поврежденные мощности. Это создает мультипликативный эффект: падение валютных поступлений, рост расходов на логистику и страхование, повышение рисков для иностранных покупателей", — резюмирует политолог.