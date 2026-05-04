У ХДС пропонують створювати з Україною альтернативу Tomahawk

Європі варто було б розпочати спільну з Україною розробку альтернативи американським ракетам Tomahawk, вважає безпековий експерт німецької урядової партії ХДС Родеріх Кізеветтер.

Експерт урядової німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС ) із питань оборони Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) закликав до спільної розробки українсько-європейських ракет, повідомляє DW. Відповідну заяву він зробив у понеділок, 4 травня, в етері телепрограми Morgenmagazin суспільно-правового мовника ARD, коментуючи відмову США від розміщення крилатих ракет Tomahawk у Німеччині .

Критикуючи цей крок адміністрації президента США Дональда Трампа , який Кізеветтер назвав "величезною помилкою", він застеріг, що брак американських засобів середньої дальності для протидії ядерній загрозі з боку Росії безпосередньо впливає на безпеку Європи.

Тож як вихід із ситуації Кізеветтер пропонує Європі терміново розробити власну альтернативу американським системам. "Вихід полягає в тому, щоб розробити щось подібне спільно з Україною , щоб до 2030 року такі системи вже були в наявності", — наголосив він.

Європа без ракет Tomahawk — подарунок Путіну

Кізеветтер вважає, що відмова США від розміщення на території Німеччини американських ракет є набагато серйознішим викликом, ніж анонсоване скорочення американського контингенту на 5000 осіб .

Кізеветтер переконаний, що відмова від "конвенційного доозброєння" надсилає небезпечний сигнал президенту РФ Володимиру Путіну, який ще у 2017 році порушив договір про обмеження ракет середньої та малої дальності. "Росія ні про що не домовляється, вона ставить перед фактом", — пояснив він причини свого занепокоєння.

Експерти застерігають від ризику шантажу з боку РФ

Експерт із питань безпеки Ніко Ланґе (Nico Lange) у коментарі для видання Süddeutsche Zeitung підтримав необхідність створення незалежної від США європейської зброї великої дальності. У цьому контексті він нагадав, що з 2018 року Росія розмістила свої ракетні комплекси "Іскандер" у Калінінградській області, котрі становлять постійну загрозу для багатьох європейських держав, а відсутність американських ракет у Німеччині лише поглиблює "дефіцит стримування".

"Якщо розміщення американських ракет не відбудеться, ми залишимося з прогалиною в обороні. Завдяки своїм ракетам у Калінінграді Росія має потенційну перевагу над нами, і ми можемо скотитися до стану, коли нами будуть маніпулювати шляхом шантажу", — застеріг Ланґе.

Тож Німеччині та Європі потрібна далекобійна зброя, здатна забезпечити конвенційне стримування, і яка була б "незалежною від політичних рішень Вашингтона", додав експерт. Утім, про можливість створення таких європейських систем саме в співпраці з Україною Ланґе не згадував.