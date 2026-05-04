В ХДС предлагают создавать с Украиной альтернативу Tomahawk

Европе следовало бы начать совместную с Украиной разработку альтернативы американским ракетам Tomahawk, считает эксперт по безопасности немецкой правительственной партии ХДС Родерих Кизеветтер.

Эксперт правительственной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС ) по вопросам обороны Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) призвал к совместной разработке украино-европейских ракет, сообщает DW. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 4 мая, в эфире телепрограммы Morgenmagazin общественно-правового вещателя ARD, комментируя отказ США от размещения крылатых ракет Tomahawk в Германии .

Критикуя этот шаг администрации президента США Дональда Трампа , который Кизеветтер назвал "огромной ошибкой", он предостерег, что нехватка американских средств средней дальности для противодействия ядерной угрозе со стороны России оказывает непосредственное влияние на безопасность Европы.

Поэтому как выход из ситуации Кизеветтер предлагает Европе срочно разработать собственную альтернативу американским системам. "Выход состоит в том, чтобы разработать нечто подобное совместно с Украиной , чтобы к 2030 году такие системы уже были в наличии", — подчеркнул он.

Европа без ракет Tomahawk – подарок Путину

Кизеветтер считает, что отказ США от размещения на территории Германии американских ракет является гораздо более серьезным вызовом, чем анонсированное сокращение американского контингента на 5000 человек .

Кизеветтер убежден, что отказ от "конвенционного вооружения" посылает опасный сигнал президенту РФ Владимиру Путину, еще в 2017 году нарушившему договор об ограничении ракет средней и малой дальности. "Россия ни о чем не договаривается, она ставит перед фактом", — объяснил он причины своей обеспокоенности.

Эксперты предостерегают от риска шантажа со стороны РФ

Эксперт по безопасности Нико Ланге (Nico Lange) в комментарии для издания Süddeutsche Zeitung поддержал необходимость создания независимого от США европейского оружия большой дальности. В этом контексте он напомнил, что с 2018 года Россия разместила свои ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области, которые представляют постоянную угрозу для многих европейских государств, а отсутствие американских ракет в Германии лишь усугубляет "дефицит сдерживания".

"Если размещение американских ракет не состоится, мы останемся с прогалиной в обороне. Благодаря своим ракетам в Калининграде у России есть потенциальное преимущество над нами, и мы можем скатиться в состояние, когда нами будут манипулировать путем шантажа", — предостерег Ланге.

Поэтому Германии и Европе нужно дальнобойное оружие, способное обеспечить конвенционное сдерживание, и которое было бы "независимым от политических решений Вашингтона", добавил эксперт. Впрочем, о возможности создания таких европейских систем именно в сотрудничестве с Украиной Ланге не упоминал.