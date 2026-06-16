"Україна має 6 місяців": Федоров про завершення війни, удари по Києву і не тільки

Україна змінила ситуацію на фронті на свою користь

За рахунок реформи закупівель та підвищення якості дронів Україна забезпечила собі перевагу на полі бою на найближчі шість місяців. Але Росія активно навчається та намагається перехопити ініціативу.

На цьому наголосив міністр оборони Михайло Федоров в інтерв’ю ТСН. При цьому він попередив, що якщо союзники не допоможуть закріпити успіх, а РФ масштабує свої технології (включаючи дрони середнього радіуса), то наслідки можуть стати критичними.

Інші заяви Федорова:

Про закупівлю та фронт : зміна процедур закупівель дозволила запустити системні поставки якісних безпілотників, що сформувало "іншу реальність" на полі бою.

: зміна процедур закупівель дозволила запустити системні поставки якісних безпілотників, що сформувало "іншу реальність" на полі бою. Про удари балістикою по Києву : обстріл центру міста — це прояв агонії та спроба морального тиску російського главу Володимира Путіна. На ситуацію на фронті та виробництво зброї в Україні вони ніяк не впливають. Протидіяти ракетним атакам Україна поки що не може самостійно без допомоги США та Європи.

: обстріл центру міста — це прояв агонії та спроба морального тиску російського главу Володимира Путіна. На ситуацію на фронті та виробництво зброї в Україні вони ніяк не впливають. Протидіяти ракетним атакам Україна поки що не може самостійно без допомоги США та Європи. Про демобілізацію : ті, хто воює з 2014-2022 років, можуть укласти новий контракт і все одно потраплять під звільнення за указом президента.

: ті, хто воює з 2014-2022 років, можуть укласти новий контракт і все одно потраплять під звільнення за указом президента. Про головкома Сирського: у деяких питаннях із головнокомандувачем Олександром Сирським виникають певні розбіжності. Але Федоров запевняє, що вони із Сирським перебувають у одній команді.

у деяких питаннях із головнокомандувачем Олександром Сирським виникають певні розбіжності. Але Федоров запевняє, що вони із Сирським перебувають у одній команді. Про українську балістику : вона змінить все у цій війні та принципово змінить статус України у світі.

Зазначимо, що заява Федорова про піврічне "вікно можливостей" співпадає зі стратегічним завданням, яке поставив Володимир Зеленський — завершити гарячу фазу війни до настання зими.

Як раніше повідомляв "Телеграф", за словами президента, успіх цього завдання безпосередньо залежить від своєчасних поставок Заходу та максимального технологічного тиску на РФ у найближчі місяці. Паралельно на саміті G7 президент наголосив, що Україна готує план захисту енергетики на випадок, якщо бойові дії затягнуться.