"У Украины есть 6 месяцев": Федоров про завершение войны, удары по Киеву и не только

Украина изменила ситуацию на фронте в свою пользу

За счет реформы закупок и повышения качества дронов Украина обеспечила себе преимущество на поле боя на ближайшие шесть месяцев. Но Россия активно учится и пытается перехватить инициативу.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров в интервью ТСН. При этом он предупредил, что если союзники не помогут закрепить успех, а РФ масштабирует свои технологии (включая дроны среднего радиуса), то последствия могут стать критическими.

Другие заявления Федорова:

О закупках и фронте : изменение процедур закупок позволило запустить системные поставки качественных беспилотников, что сформировало "другую реальность" на поле боя.

: изменение процедур закупок позволило запустить системные поставки качественных беспилотников, что сформировало "другую реальность" на поле боя. Об ударах баллистикой по Киеву : обстрелы центра города — это проявление агонии и попытка морального давления российского главы Владимира Путина. На ситуацию на фронте и производство оружия в Украине они никак не влияют. Противодействовать ракетным атакам Украина пока не может самостоятельно без помощи США и Европы.

: обстрелы центра города — это проявление агонии и попытка морального давления российского главы Владимира Путина. На ситуацию на фронте и производство оружия в Украине они никак не влияют. Противодействовать ракетным атакам Украина пока не может самостоятельно без помощи США и Европы. О демобилизации : те, кто воюет с 2014–2022 годов, могут заключить новый контракт и всё равно попадут под увольнение по указу президента.

: те, кто воюет с 2014–2022 годов, могут заключить новый контракт и всё равно попадут под увольнение по указу президента. О главкоме Сырском: в некоторых вопросах с главнокомандующим Александром Сырским возникают определенные разногласия. Но Федоров уверяет, что они со Сырским находятся в одной команде.

в некоторых вопросах с главнокомандующим Александром Сырским возникают определенные разногласия. Но Федоров уверяет, что они со Сырским находятся в одной команде. Об украинской баллистике: она изменит всё в этой войне и принципиально изменит статус Украины в мире.

Отметим, что заявление Федорова о полугодовом "окне возможностей" совпадает со стратегической задачей, которую поставил Владимир Зеленский — завершить горячую фазу войны до наступления зимы.

Как ранее сообщал "Телеграф", по словам президента, успех этой задачи напрямую зависит от своевременных поставок Запада и максимального технологического давления на РФ в ближайшие месяцы. Параллельно на саммите G7 президент отметил, что Украина готовит план защиты энергетики на случай, если боевые действия затянутся.