"Криминальные триллеры" от НАБУ вредят национальным интересам и подрывают переговорные позиции Украины, — эксперт

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"В последнее время часто слышу упреки в адрес экспертов, которые указывают, что антикоррупционные расследования нельзя превращать в политический пиар. Что эти "криминальные триллеры" с разоблачениями от НАБУ, уже напрямую вредят национальным интересам, подрывают переговорные позиции Украины, дискредитируют не отдельных должностных лиц, а всю страну. Но ведь это действительно так, — написал на своей Facebook-странице политический эксперт Валентин Гайдай. — Это даже не экспертные предостережения – это уже свершившийся факт.

Сегодня на переговорах со спецпредставителями президента США Виткоффом и Кушнером кремлевский дед рассказывает им анекдоты о НАБУ и "тумбочке". И улыбаясь намекает, что с Украиной нельзя иметь дело, а нашу позицию не нужно брать в расчет, потому что здесь все "мошенники".

Как трактовать эти "видосики" от НАБУ, кроме как информационную диверсию?

Никто не говорит, что с коррупцией не нужно бороться или скрывать это от общества. Вы не найдете ни одного человека при уме, который бы это утверждал. Но, наверное, всем уже очевидно, что с бесконечной "кампанейщиной" и информационным балаганом, в который НАБУ превращает буквально каждое дело, нужно завершать.

Есть определенные и четко определенные процедурные нормы, правила ведения подобных дел. Есть механизмы информирования общества, которые не будут превращать такое информирование в "шок-контент" и помогать врагу дискредитировать нашу страну. Их нужно соблюдать. Иначе то, что должно лечить, просто нас убьет", – уверен эксперт.