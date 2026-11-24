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Ситуація з водопостачанням Краматорська погіршується, і в деяких районах вода вже не з'являється. Проте є сценарій, коли місто взагалі може залишитися без води.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів директор Краматорського водоканалу Валентин Яковенко.

За його словами, в деякі райони зараз подається вода, в деякі її централізовано підвозять. Але є і локації, куди вода не підвозиться через безпекову ситуацію.

"Найгірший сценарій, як у наших сусідніх містах, там Костянтинівка, Дружківка. Вони були в такій же ситуації, коли відсутнє централізоване водопостачання, відсутнє альтернативне водозабезпечення. Ну, і все одно залишаються люди різних категорій, котрі не можуть або виїхати, або евакуюватись, і продовжують існування.

Ну, це завжди підземна вода, і вода дощова для технічних потреб. Колодязі – ті приватні колодязі в місті є, люди користуються. Ми проходили таку ж ситуацію, тільки безпекова була краще – це у 2014 році місто було там, користувались цими приватними колодязями", — пояснює Яковенко.

За його словами, альтернативні джерела можуть забезпечити водою лише 10–15% мешканців міста.

Раніше Ігор Жданов закликав владу організувати евакуацію мешканців Краматорська та працівників комунальних служб. Він пояснив свій заклик тривалими перебоями з водою, світлом і теплом та загрозою для ремонтних бригад, які працюють під обстрілами.