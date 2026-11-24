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Ситуация с водоснабжением Краматорска ухудшается, и у некоторых районах вода уже не появляется. Однако есть сценарий, когда город вообще может остаться без воды.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Краматорского водоканала Валентин Яковенко.

По его словам, в некоторые районы сейчас подается вода, в некоторые ее централизованно подвозят. Но есть и локации, куда вода не подвозится из-за ситуации безопасности.

"Худший сценарий, как в наших соседних городах, там Константиновка, Дружковка. Они были в такой же ситуации, когда отсутствует централизованное водоснабжение, отсутствует альтернативное водообеспечение. Ну, и все равно остаются люди разных категорий, которые не могут либо уехать, либо эвакуироваться, и продолжают существование.

Ну, это всегда подземная вода и вода дождевая для технических нужд. Колодцы – те частные колодцы в городе есть, люди пользуются. Мы проходили такую же ситуацию, только безопасность была лучше – это в 2014 году город был там, пользовались этими частными колодцами», — объясняет Яковенко.

По его словам, альтернативные источники могут обеспечить водой только 10-15% жителей города.

Ранее Игорь Жданов призвал власти организовать эвакуацию жителей Краматорска и работников коммунальных служб. Он объяснил свой призыв длительными перебоями с водой, светом и теплом и угрозой для ремонтных бригад, работающих под обстрелами.