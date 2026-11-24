У Львові в одному з магазинів цукерки вже розібрали

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Популярні цукерки "Монблан" від Roshen можна придбати зі значною знижкою. Акційна ціна дозволяє заощадити понад 300 гривень на кожному кілограмі солодощів.

Про вигідну пропозицію та ажіотаж навколо цукерок покупці розповідають у Threads. Зокрема, користувачка @snicchh поділилася, що вранці перед роботою застала в магазині справжній натовп: люди штовхалися й намагалися пройти одне поперед одного.

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Інша користувачка Threads, @tannikq, повідомила, що цукерки завезли до магазину Roshen на вулиці Володимира Великого у Львові, однак згодом їх уже розкупили. Однак ймовірно, що акція триває всією мережею і у всіх містах.

Кілограм цукерок "Монблан" за акцією коштує 398,14 грн замість 698,50 грн. Таким чином, економія становить 300,36 грн на кожному кілограмі.

Покупці в Threads розповідають про натовп і швидкий розпродаж цукерок

Раніше "Телеграф" розповідав про приємну знижку на популярні цукерки Roshen, завдяки якій кілограм солодощів можна було придбати на 145 гривень дешевше.