Трохи молодше за маминого бойфренда: як виглядає єдиний син ведучої Надії Матвєєвої (фото)

Сина Надія Матвєєва народила у першому шлюбі

Українська телеведуча Надія Матвєєва була двічі заміжня і зараз перебуває в романтичних стосунках з бойфрендом, який молодший за неї на 20 років. Від попереднього шлюбу вона виховує сина Владислава.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає єдиний син ведучої програми "Все буде добре" та чим займається. Ми дізналися, скільки років Владиславу і чи веде він публічний спосіб життя.

Який вигляд має син Надії Матвєєвої та чим займається

Українська знаменитість Надія Матвєєва не любить поширюватися про особисте життя, але відомо, що вона має за плечима два шлюби. З першим чоловіком вона познайомилася ще у студентські роки та у 1997 році народила йому сина. Через 7 років вони розлучилися.

Жінка не була довго одна, оскільки одруженою вона захопилася колегою по роботі. Спочатку у них була творча співпраця, але поступово захоплення один одним у професійному плані переросло у службовий роман, а далі у сім’ю. З другим чоловіком Надія прожила у шлюбі 11 років.

Надія Матвєєва разом із сином

Наразі її сину Владиславу 27 років і вона періодично з’являлася разом із ним на публічних заходах. Юнак навчався у Кременчуцькому Національному університеті ім. М. Остроградського. Владислав захоплювався боксом та автомобілями.

Син Надії Матвєєвої навчався у Кременчуці та захоплювався боксом

Після закінчення університету він переїхав до мами в Киїі, спочатку жив із нею, а потім знайшов стабільну роботу та переїхав на орендовану квартиру. Допомоги від Надії він не приймає, оскільки хоче бути самостійним. Владислав спочатку працював на автомийці, потім став промоутером у побутовій компанії. Він веде непублічний спосіб життя.

Син Владислав трохи молодший за бойфренда телеведучої

В інтерв’ю програмі "Як ти?" 2022 року Матвєєва розповіла, що коли почалася війна її син Владислав заявив, що йде записуватися до лав ЗСУ. Для цього він поїхав до військкомату у Кременчуці, оскільки прописаний там. І Надія не стала перешкоджати його рішенню. Проте невідомо, чи справді Владислав зараз у Силах Оборони.

Як виглядає син Надії Матвєєвої

Також телеведуча розповідала, що коли розповіла своїй мамі та синові, що закрутила роман з бойфрендом, молодшою за неї на 20 років, вони не були в захваті. Рідні не сприйняли серйозно спочатку їх стосунки. Але Надія щаслива зі своїм обранцем, вони мешкають разом і будують плани на майбутнє.

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