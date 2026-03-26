Вам простили долг или получили наследство? Налоговая служба может выставить вам счет

Проверок должно быть больше

Налоговая служба все чаще узнает о доходах украинцев, которые не декларировали, — и доначисляет налоги. Под удар попадают даже те, кому банк списал долг или кто получил наследство.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал директор департамента налогообложения физических лиц ГНС Владимир Кизима. По его словам, нередки случаи, когда фискалы получают информацию о сделках купли-продажи и наследства — и сразу проверяют, уплатил ли человек с этого налог.

Отдельное и "свежее" направление — доначисление так называемого дополнительного блага: если банк или другое финучреждение частично или полностью простило человеку долг, эта сумма считается доходом, который подлежит налогообложению.

"Чем больше проверок будет — тем больше налогов доначислят простым людям", — подытожил Кизима.

Цифры подтверждают: тенденция уже набрала обороты. По официальным данным ДПС, которые "Телеграф" публиковал ранее, в 2025 году служба вполовину увеличила количество проверок физических лиц — с 6,3 тысяч до 9,6 тысяч. Доначисленные суммы налогов вместе со штрафами и пенями выросли почти на треть – с 1,1 до 1,4 млрд гривен. Около 18% этой суммы — не сами налоги, а санкции за их неуплату.