"Путинские игры" собрали миллиард телезрителей: В РФ поразили ложью космического масштаба

Даже россияне не верят в такие цифры

На днях в Казани открылись "Игры Будущего" (смесь киберспорта и спорта), церемонию которых лично посетил президент РФ Владимир Путин. Невероятно, но, по данным россиян, церемония открытия и соревнования в России привлекли намного большую аудиторию, чем матч-открытие чемпионата мира по футболу в Катаре.

О невероятной популярности "Игр будущего" публично заявил вице‑премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает "Матч ТВ". По его словам, телеаудитория открытия турнира и части соревнований в Казани уже превысила 1 миллиард человек.

"Мы все уверены, что именно Россия задает тренды мирового спортивного движения. За "Играми будущего" следили все, церемонию открытия и соревнования уже посмотрело более миллиарда человек. Всего на церемонии было более 60 высокопоставленных лиц. Каждый, кто видел своими глазами церемонию открытия, наблюдали уникальное инновационное шоу.

Сейчас ровно экватор соревнований. Главным событием движения "фиджитал" является позитивная реакция самих спортсменов, которые признали этот формат, где есть стык двух реальностей: физической и виртуальной. Игры вызывают неподдельный интерес у молодежи, уже 63 страны занимаются движением "фиджитал", а восемь стран хотят побороться за проведение следующих игр" — заявил Чернышенко.

Озвученные цифры, мягко говоря, вызывают сомнение. Даже российские пользователи сети считают, что Чернышенко откровенно врет. Добавим, что матч-открытие ЧМ-2022 Катар — Эквадор посмотрело более 550 млн человек, а финал Мундиаля Аргентина — Франция собрал у экранов около 1,5 млрд зрителей по всему миру.

Напомним, "Игры будущего" проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. К слову, Путин во время церемонии открытия "Игр" сидел рядом со своей "фавориткой".