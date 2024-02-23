Латвійські спортсмени поплатилися за виступ на путінських "Іграх"

Латвія покарала хокеїстів за поїздку на турнір у РФ

У Латвії покарали своїх хокеїстів, які виступили на "Іграх Майбутнього" у Казані (Росія). Глава Кремля Володимир Путін особисто відвідав церемонію відкриття змагань, а компанію йому склала молода фігуристка.

Федерація хокею Латвії відреагувала на ситуацію та відібрала у латвійських учасників "Ігор Майбутнього" ліцензії хокеїстів. Про це повідомляє пресслужба Федерації на своєму офіційному сайті.

"Згідно з інформацією про участь деяких латвійських хокеїстів в "Іграх Майбутнього", які проходять у Росії, Федерація хокею Латвії призупинила дію ліцензій цих хокеїстів", — йдеться у заяві.

На турнірі з фіджитал-хокею у складі команди Baltic Select виступають латвійські гравці Олексійс Поповс, Ервін Муштуков, Алісерс Мубаракшинс, Кирило Тамбієв, Павелс Горошковс, Мартінс Лавровс, Микита Зантманс та Артемс Кувсіновс. У рамках турніру учасники спочатку грають у хокейний симулятор, а потім проводять матч на льоду у форматі 3 на 3. "Ігри Майбутнього" проходять у Казані та Сочі та завершаться 3 березня.

Латвійські хокеїсти виступили на "Іграх Майбутнього"

Раніше прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін підтримує фігуристку Камілу Валієву, з якою сидів поряд на церемонії відкриття Ігор Майбутнього. Спортсменка після цього вперше заявила про підтримку президента РФ.