За вареники і голубці майже 1 тис. грн: скільки коштує поїсти в популярному закладі Буковеля(фото)
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За звичні страви доведеться викласти сотні гривень
У Буковелі цінник на звичні страви може здивувати не менше, ніж краєвиди Карпат. У одному з популярних закладів навіть гарнір із картоплі коштує майже 300 гривень, а за суп, салат чи традиційну карпатську страву доведеться викласти ще більше.
"Телеграф" заглянув у меню ресторану та з'ясував, скільки коштують найпопулярніші страви.
Картопля за 297 грн і салат із сиром із власної полонини
У закладі пропонують страви, які поєднують традиційну карпатську кухню та ресторанну подачу. Водночас цінник на деякі звичні позиції доволі високий.
Наприклад, товчена бульба коштує 297 гривень. Тобто за звичайну картоплю, яка в багатьох закладах є лише гарніром, тут доведеться заплатити майже 300 грн.
Серед салатів є "Полонинський" за 374 грн. Його готують зі свіжих овочів, затертих молодим сиром із власної полонини.
Також у меню можна знайти вінегрет із білими грибами за 376 грн, "Мізерію" за 374 грн та олів'є з вудженого м'яса, варених овочів і закарпатського прошуто за 397 грн.
Окрему категорію становлять закуски із сільським колоритом. Наприклад, "Квасна миска" за 416 грн — це 500 грамів різносолів із власного льоху.
Бограч, голубці та інші традиційні страви
Серед перших страв особливу увагу привертає бограч — традиційна страва, яку в меню називають "їжею пастухів". Порція вагою 350 грамів коштує 436 грн.
Грибна зупа обійдеться у 398 грн, борщ із м'ясом та копченою дичкою, який подають у запеченому хлібі, — 423 грн, а бульйон із домашнього півня та печених овочів — 386 грн.
Не дешевше коштують і страви, які часто асоціюються з домашньою кухнею. М'ясисті голубці з грибною поливою в ресторації продають за 486 грн, а цибуляники м'ясні — за 463 грн.
Скільки коштують вареники
Вареники в представлені в кількох варіантах начинок. Зокрема, можна замовити страву з картоплею, грибною поливою та шкварками за 392 грн або з квашеною капустою за 378 грн.
Вареники з вишнями за 498 грн. Тож навіть традиційна українська страва тут може коштувати майже пів тисячі гривень.
Як повідомляв "Телеграф", у Буковелі працівники перевіряють подачу води й повітря, щоб розпочати засніження, щойно дозволить погода.