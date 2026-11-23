За звичні страви доведеться викласти сотні гривень

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У Буковелі цінник на звичні страви може здивувати не менше, ніж краєвиди Карпат. У одному з популярних закладів навіть гарнір із картоплі коштує майже 300 гривень, а за суп, салат чи традиційну карпатську страву доведеться викласти ще більше.

"Телеграф" заглянув у меню ресторану та з'ясував, скільки коштують найпопулярніші страви.

Картопля за 297 грн і салат із сиром із власної полонини

У закладі пропонують страви, які поєднують традиційну карпатську кухню та ресторанну подачу. Водночас цінник на деякі звичні позиції доволі високий.

Наприклад, товчена бульба коштує 297 гривень. Тобто за звичайну картоплю, яка в багатьох закладах є лише гарніром, тут доведеться заплатити майже 300 грн.

Звичні страви в закладі поєднують карпатську кухню з ресторанною подачею

Серед салатів є "Полонинський" за 374 грн. Його готують зі свіжих овочів, затертих молодим сиром із власної полонини.

Салат "Полонинський" у меню закладу коштує 374 гривні

Салат "Полонинський" у ресторації коштує 374 гривні Джерело: Телеграф

Також у меню можна знайти вінегрет із білими грибами за 376 грн, "Мізерію" за 374 грн та олів'є з вудженого м'яса, варених овочів і закарпатського прошуто за 397 грн.

Серед салатів у меню є варіанти, що коштують майже 400 гривень

Навіть салат "Мізерія" у ресторації коштує понад 370 гривень

У меню ресторації олів’є поєднують із вудженим м’ясом і закарпатським прошуто

Окрему категорію становлять закуски із сільським колоритом. Наприклад, "Квасна миска" за 416 грн — це 500 грамів різносолів із власного льоху.

Закуска "Квасна миска" з різносолів із власного льоху коштує 416 гривень Джерело: Телеграф

Бограч, голубці та інші традиційні страви

Серед перших страв особливу увагу привертає бограч — традиційна страва, яку в меню називають "їжею пастухів". Порція вагою 350 грамів коштує 436 грн.

Порція бограчу вагою 350 грамів у меню коштує 436 гривень

Порція бограчу вагою 350 грамів у меню коштує 436 гривень Джерело: Телеграф

Грибна зупа обійдеться у 398 грн, борщ із м'ясом та копченою дичкою, який подають у запеченому хлібі, — 423 грн, а бульйон із домашнього півня та печених овочів — 386 грн.

Навіть супи в ресторації коштують майже 400 гривень і більше

Борщ із м’ясом і копченою дичкою подають у запеченому хлібі

Не дешевше коштують і страви, які часто асоціюються з домашньою кухнею. М'ясисті голубці з грибною поливою в ресторації продають за 486 грн, а цибуляники м'ясні — за 463 грн.

М’ясисті голубці та цибуляники в ресторації коштують понад 450 гривень

Скільки коштують вареники

Вареники в представлені в кількох варіантах начинок. Зокрема, можна замовити страву з картоплею, грибною поливою та шкварками за 392 грн або з квашеною капустою за 378 грн.

Вареники з вишнями за 498 грн. Тож навіть традиційна українська страва тут може коштувати майже пів тисячі гривень.

Вареники з вишнями в коштують майже 500 гривень

Навіть традиційні вареники з вишнями тут коштують майже пів тисячі гривень

Як повідомляв "Телеграф", у Буковелі працівники перевіряють подачу води й повітря, щоб розпочати засніження, щойно дозволить погода.